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۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۳۹

نمکی در حاشیه جلسه هیئت دولت:

معوقات بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی درروزهای آینده پرداخت می‌شود

معوقات بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی درروزهای آینده پرداخت می‌شود

وزیر بهداشت گفت:در روزهای آینده معوقات بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی تا ۲۵ اسفند واریز می شود و بخش اعظم آن را تسویه می کنیم تا شب عید بهتری را داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی وزیر بهداشت در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در روزهای آینده معوقات بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی تا ۲۵ اسفند واریز می شود و بخش اعظم آن را تسویه می کنیم تا شب عید بهتری را داشته باشند.

وی در خصوص مسافرت های نوروزی و بهداشت خدمات رسانان به مردم در مسیرهای سفر بیان کرد: تیم بهداشت محیط وزارت بهداشت برای سرکشی تجهیز شدند و به مراکز تهیه غذا و ارائه غذا در رستوران ها و هتل ها و مراکز سیاحتی و زیارتی اعزام می شوند.

وزیر بهداشت خاطر نشان کرد: همچنین بروشورهایی را برای آموزش مردم در ورود به شهرها آماده کردیم و برای کاهش حوادث جاده ای و آموزش های ترافیکی برنامه هایی داریم و به طور مشترک طرحی را با اورژانس کشور، راهنمایی و رانندگی و مجموعه های دانشگاه های علوم پزشکی برای کاهش خطرات ناشی از سفرهای نوروزی اجرایی می کنیم.

کد مطلب 4554135

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