به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی وزیر بهداشت در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در روزهای آینده معوقات بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی تا ۲۵ اسفند واریز می شود و بخش اعظم آن را تسویه می کنیم تا شب عید بهتری را داشته باشند.

وی در خصوص مسافرت های نوروزی و بهداشت خدمات رسانان به مردم در مسیرهای سفر بیان کرد: تیم بهداشت محیط وزارت بهداشت برای سرکشی تجهیز شدند و به مراکز تهیه غذا و ارائه غذا در رستوران ها و هتل ها و مراکز سیاحتی و زیارتی اعزام می شوند.

وزیر بهداشت خاطر نشان کرد: همچنین بروشورهایی را برای آموزش مردم در ورود به شهرها آماده کردیم و برای کاهش حوادث جاده ای و آموزش های ترافیکی برنامه هایی داریم و به طور مشترک طرحی را با اورژانس کشور، راهنمایی و رانندگی و مجموعه های دانشگاه های علوم پزشکی برای کاهش خطرات ناشی از سفرهای نوروزی اجرایی می کنیم.