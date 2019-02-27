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۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۹:۰۳

برای دومین بار در کمتر از ۲ سال گذشته؛

نخست‌وزیر سابق اسپانیا به دادگاه می‌رود

نخست‌وزیر سابق اسپانیا به دادگاه می‌رود

نخست وزیر سابق اسپانیا برای دومین بار در کمتر از ۲ سال گذشته، امروز به دادگاه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ماریانو راخوی نخست وزیر سابق اسپانیا امروز چهارشنبه برای ادای شهادت درباره محاکمه ۱۲ نفر از سران جدایی‌ طلب منطقه خودمختار کاتولونیا در دادگاه حاضر می‌ شود.

بر اساس اعلام این رسانه، این دومین بار در کمتر از ۲ سال گذشته است که وی به عنوان شاهد به دادگاه می رود.

وی ماه ژوئن سال گذشته میلادی و به دنبال رأی عدم اعتماد سوسیالیست های این کشور از نخست وزیری برکنار شد.

گفتنی است، دولت راخوی هزاران نیروی پلیس ضد شورش را به کاتالونیا اعزام کرد. آن  ها تلاش کردند با استفاده از باتوم و گلوله‌ های پلاستیکی جلوی برگزاری یک همه‌ پرسی استقلال در کاتولونیا در اول اکتبر ۲۰۱۷ را بگیرند.

کد مطلب 4554953

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