برداشت ۸ تن طلا از بانک مرکزی ونزوئلا توسط دولت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، یک نماینده مجلس منتقد دولت ونزوئلا و ۳ منبع آگاه به رویترز خبر دادند که ظرف هفته گذشته حداقل ۸ تن طلا از صندوق بانک مرکزی ونزوئلا برداشته شده است. این نشانه‌ای دیگر از تلاش سخت رییس‌جمهور نیکولاس مادورو برای به دست آوردن نقدینگی زیر فشار تحریم‌های آمریکاست.

«آنجل آلوارادو»، نماینده مجلس ونزوئلا و ۳ منبع آگاه دولتی خبر دادند هفته (میلادی) گذشته، بین چهارشنبه تا جمعه، وقتی که هیچ نیروی امنیتی‌ در بانک وجود نداشت، این مقدار طلا در خودروهای دولتی خارج شده است.

آلوارادو در مصاحبه‌ای اعلام کرد: آنها درنظر دارند این طلا را به صورت غیرقانونی در خارج از کشور به فروش برسانند.

بانک مرکزی به درخواست رویترز برای پاسخ به سوالاتی در این مورد، پاسخ نداد.

آلوارادو و منابع دولتی‌، که نخواستند نامی از آنها برده شود، نگفتند که بانک مرکزی این طلا را به کجا فرستاده است. آنها گفتند که این اقدام وقتی انجام شده است که رییس بانک مرکزی، «کالیکتو اورتگا»، در سفری به خارج رفته بود.

پیش از این هم، در سال ۲۰۱۸، طبق گفته منابع آگاه و داده‌های دولت ترکیه، بیش از ۲۳ تن طلا به وسیله هواپیما از ونزوئلا به استانبول ارسال شده بود تا به ازای آن مواد غذایی پایه خریداری شود.

طبق داده‌های بانک مرکزی، حدود ۲۰ تن دیگر از طلای ونزوئلا هم از صندوق بانک مرکزی خارج شده و به این ترتیب میزان طلای باقی‌مانده به ۱۴۰ تن رسیده است که پایین‌ترین سطح آن در ۷۵ سال گذشته است.