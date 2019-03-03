آثار راه یافته به جشنواره «گلوب» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی چهارمین دوره جشنواره «گلوب»، طی مدت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره، حدود ۵۰۰ فیلم به درگاه‌های جشنواره ارسال شدند که از این میان ۲۳۶ فیلم داستانی، ۴۳ فیلم مستند، ۱۱۸ فیلم تجربی و ۹۹ فیلم انیمیشن بودند.

هیأت گزینش جشنواره متشکل از درناز حاجی‌ها، تیام یابنده، کوروش عطایی، ملودی بولیسیر و اینادلسو کوسا، ۴۷ فیلم را برای شرکت در بخش مسابقه چهارمین دوره جشنواره برگزیدند.

از میان ۲۳۶ فیلم داستانی ارسالی به پورتال‌های جشنواره، هیأت گزینش تعداد ۱۴ فیلم را برای شرکت در بخش مسابقه جشنواره انتخاب کردند.

اسامی فیلم‌های راه یافته به بخش مسابقه داستانی چهارمین دوره جشنواره «گلوب»:

۱. «زیر همان مهتاب» کارگردان: برایان بنِت (ایرلند)

۲. «موکوسو» کارگردان: مورنو کابیتزا (سوئیس)

۳. «از نفس افتاده» کارگردان: ماریجن دِ زیوو (هلند)

۴.« ۹ گره» کارگردان: لورنا کُلمنارس (ونزوئلا)

۵. «دریا موج موج می لرزد» کارگردان: امیر غلامی (ایران)

۶. «ملکه تجارت» کارگردان: دیوید واگنر (آلمان)

۷. «افتخار رفتگر» کارگردان: ماتیاس کوبمهل (آلمان)

۸. «فروشی؛ هنر» کارگردان: اندرو هوفمن (امریکا)

۹. «فلوکستین» کارگردان: ارمین رنگانی و نوید رنگانی (ایران)

۱۰. «هیولا» کارگردان: جیک کلتن (امریکا)

۱۱. «از بین بردن کُت» کارگردان: ارِن استولر (امریکا)

۱۲. «سرخ» کارگردان: یوکائو فنگ (امریکا)

۱۳. «نگهبان جزر و مد» کارگردان: الکس دنکن (نیوزیلند)

۱۴. «انحنا» کارگردان: تیم اگان (استرالیا)

از میان ۹۹ فیلم انیمیشن ارسالی به پورتال‌های جشنواره، هیأت گزینش تعداد ۱۵ فیلم را برای شرکت در بخش مسابقه جشنواره انتخاب کردند.

اسامی فیلم‌های راه یافته به بخش مسابقه انیمیشن چهارمین دوره جشنواره «گلوب»:

۱. «استرس» کارگردان: سایمون داچی، تام دلفورج، آنتونی ویلموت، تئو مچرف و ژولین دلکروایکس (فرانسه)

۲. «فیل‌ها خوشحال خواهند شد» کارگردان: لوکاس راسل، الیس لپوتره، ادرین لانوی، وینست لابیس، شارلوت برون و لوئیس فریمات (فرانسه)

۳. «سگ‌های شکاری» کارگردان: ایدو شاپیرا و آمیت کوهن

۴. «بالزی: داستان یک انقلاب» کارگردان: محسن پورمحسنی شکیب (ایران)

۵. «رویاهای آشپرخانه» کارگردان: اروین مدقالچی (ایران)

۶. «ذهن» کارگردانان: محبوبه کلایی، پریسا جعفری، فاطمه قلی زاده، سهراب گلستانه و مهسا نصری (ایران)

۷. «استِسیس» کارگردانان: هوگو دِ ماگالهائس، اورا شاپل، گابریل ریچاد، ابین کوبیاک، لویسن فرانکو و ملیسا اوراد نادار (فرانسه)

۸. «مرد دودکشی» کارگردان: مقداد اخوان (ایران)

۹. «دی یو اچ» کارگردان: کییِر ونگ (امریکا)

۱۰. «روباه و وال» کارگردان: رابین جوزف (کانادا)

۱۱. «نورهای متحرک» کارگردان: جد سیا (لیتوانی)

۱۲.«پ یانو» کارگردان: کاسپار جانسیس (استونیا)

۱۳.« سفر بخیر» کارگردان: فابیو فردلی (سوئیس)

۱۴. «میرامار» کارگردان: میکائیلا مولر (امریکا)

۱۵. «روز جزا» کارگردان: جردن دامور (فرانسه)

از میان ۱۱۸ فیلم تجربی ارسالی به پورتال‌های جشنواره، هیأت گزینش تعداد ۱۲ فیلم را برای شرکت در بخش مسابقه جشنواره انتخاب کردند.

اسامی فیلم‌های راه یافته به بخش مسابقه تجربی چهارمین دوره جشنواره «گلوب»:

۱. «تورات» کارگردان: آبتین مظفری (ایران)

۲. «کارخانه‌ای به مثابه یک رؤیا» کارگردان: پائول اولته (امریکا)

۳. «کل به جز» کارگردان: وحید حسینی نامی (ایران)

۴. «اتمام» کارگردان: سعید نقویان (ایران)

۵.«پ لتفرم ۱۳» کارگردان: کامیل سوارت (هلند)

۶. «۱۰/۹» کارگردان: میکائیل او دونِل (امریکا)

۷. «آواز مورچه‌ها» ساشا اسویرسکی (روسیه)

۸. «پوچ» کارگردان: دیوید گسلبائر و میکائیل لانژ (آلمان)

۹. «شیرجه» کارگردان: کیت لفویی (استرالیا)

۱۰. «جیف؛ فیلم» کارگردان: جف زوریلا (ارژانتین)

۱۱. «Erodium Thunk» کارگردان: وینستون هکینگ (اطریش)

۱۲. «Tanzonk» کارگردان : ساشا اسویرسکی (روسیه)

از میان ۴۳ فیلم مستند ارسالی به پورتال‌های جشنواره، هیأت گزینش تعداد ۶ فیلم را برای شرکت در بخش مسابقه جشنواره انتخاب کردند.

اسامی فیلم‌های راه یافته به بخش مسابقه مستند چهارمین دوره جشنواره «گلوب»:

۱.« طاعون» کارگردان: کلدو الماندوز (اسپانیا)

۲. «محدودیت بزرگ» کارگردان: بوراک کوم (ترکیه)

۳. «دریا» کارگردان: هریستینا بلوسوا (ازبکستان)

۴. «منظره‌ای از پنجره» کارگردان: کریس فیلیپون و اذر کفایی (فیلادلفیا)

۵. «از نفس افتاده» کارگردان: اولکسی سوبولف (آمریکا)

۶. «محله Shanai/Shasou» کارگردان : جف زوریلا (آرژانتین)