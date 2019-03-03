لزوم حضور فرمانداران و مدیران استان در ایام تعطیلات نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر یکشنبه در جلسه نشست با فرمانداران شهرستان‌های استان تهران که با حضور حسن بیگی معاون سیاسی و اجتماعی استانداری و رضا آقا علیخانی مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری تهران برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: موضوع محوری این نشست ضرورت آمادگی فرمانداران و همراهی مدیران دستگاه‌های شهرستانی برای استقبال از نوروز همزمان با روزهای پایانی سال بود.

استاندار تهران با تاکید بر اینکه فرمانداران و مدیران در ایام تعطیلات نوروز حضور داشته باشند گفت: برای مهیا ساختن استقبال از مسافران در ایام نوروز تسهیلات لازم و کافی در بخش‌های مختلف تأمین تنظیم بازار، مایحتاج مسافران و سیمای شهرها فراهم باشد.

محسنی بندپی گفت: ساماندهی و ایجاد زمینه تعامل و همکاری میان دستگاه‌های عضو ستاد تسهیلات نوروزی و شهرداران در دستور کار باشد و فرمانداران بازدید مداوم و مستمر از مجموعه‌های خدمات رسان را در اولویت قرار دهند.

وی با بیان اینکه بستر کافی برای خدمات رسانی بخش‌های مختلف بیمارستانی، مراکز درمانی و سایر بخش‌های تأمین کننده نیاز مسافران از سوی فرمانداری‌ها برنامه ریزی شود عنوان کرد: ایجاد امکان دسترسی مسافران به محورهای مختلف، آماده سازی سیمای شهر از سوی شهرداری‌ها، نظارت و کنترل بازار و قیمت کالاها و سایر نظارت‌ها باید در دستور کار ستادهای شهرستانی استقبال از نوروز باشد.

