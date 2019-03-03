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۱۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۴۷

استاندار تهران تاکید کرد؛

لزوم حضور فرمانداران و مدیران استان در ایام تعطیلات نوروز

لزوم حضور فرمانداران و مدیران استان در ایام تعطیلات نوروز

تهران- استاندار تهران بر لزوم حضور فرمانداران و مدیران استان در ایام تعطیلات نوروز تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر یکشنبه در جلسه نشست با فرمانداران شهرستان‌های استان تهران که با حضور حسن بیگی معاون سیاسی و اجتماعی استانداری و رضا آقا علیخانی مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری تهران برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: موضوع محوری این نشست ضرورت آمادگی فرمانداران و همراهی مدیران دستگاه‌های شهرستانی برای استقبال از نوروز همزمان با روزهای پایانی سال بود.

استاندار تهران با تاکید بر اینکه فرمانداران و مدیران در ایام تعطیلات نوروز حضور داشته باشند گفت: برای مهیا ساختن استقبال از مسافران در ایام نوروز تسهیلات لازم و کافی در بخش‌های مختلف تأمین تنظیم بازار، مایحتاج مسافران و سیمای شهرها فراهم باشد.

محسنی بندپی گفت: ساماندهی و ایجاد زمینه تعامل و همکاری میان دستگاه‌های عضو ستاد تسهیلات نوروزی و شهرداران در دستور کار باشد و فرمانداران بازدید مداوم و مستمر از مجموعه‌های خدمات رسان را در اولویت قرار دهند.

وی با بیان اینکه بستر کافی برای خدمات رسانی بخش‌های مختلف بیمارستانی، مراکز درمانی و سایر بخش‌های تأمین کننده نیاز مسافران از سوی فرمانداری‌ها برنامه ریزی شود عنوان کرد: ایجاد امکان دسترسی مسافران به محورهای مختلف، آماده سازی سیمای شهر از سوی شهرداری‌ها، نظارت و کنترل بازار و قیمت کالاها و سایر نظارت‌ها باید در دستور کار ستادهای شهرستانی استقبال از نوروز باشد.
 

کد مطلب 4557891

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