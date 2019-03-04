  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۳ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۲۰

در توئیتر اعلام شد؛

جدیدترین نظر جهرمی درباره دستکاری در نظرسنجی صدا و سیما

جدیدترین نظر جهرمی درباره دستکاری در نظرسنجی صدا و سیما

وزیر ارتباطات در اظهار نظر جدیدی اعلام کرد که دستکاری در نظر مردم برای انتخاب برنامه محبوب صداو سیما در چند روز متوالی انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیت جدیدی با درج هشتگ گزارش به مردم⁩ و حق الناس گفت: بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد، دستکاری در نظر مردم برای انتخاب محبوبترین برنامه سال صداوسیما صرفاً برای یک روز نبوده و در سه روز متوالی صورت پذیرفته است.

وی همچنین با انتشار نموداری این موضوع را توضیح داد.

وزیر ارتباطات پیش از این نیز در صفحه شخصی خود در توئیتر اعلام کرده بود: تصاویر، گویای بخشی از اتفاقاتی است که در نظرسنجی انتخاب محبوبترین برنامه سال صداوسیما، رخ داده است. گزارش بررسی تکمیلی در حال نهایی شدن است. نتایج برای رسیدگی به صداوسیما و پلیس فتا ارسال خواهد شد.

کد مطلب 4558442

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه