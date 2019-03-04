جدیدترین نظر جهرمی درباره دستکاری در نظرسنجی صدا و سیما

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیت جدیدی با درج هشتگ گزارش به مردم⁩ و حق الناس گفت: بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد، دستکاری در نظر مردم برای انتخاب محبوبترین برنامه سال صداوسیما صرفاً برای یک روز نبوده و در سه روز متوالی صورت پذیرفته است.

وی همچنین با انتشار نموداری این موضوع را توضیح داد.

وزیر ارتباطات پیش از این نیز در صفحه شخصی خود در توئیتر اعلام کرده بود: تصاویر، گویای بخشی از اتفاقاتی است که در نظرسنجی انتخاب محبوبترین برنامه سال صداوسیما، رخ داده است. گزارش بررسی تکمیلی در حال نهایی شدن است. نتایج برای رسیدگی به صداوسیما و پلیس فتا ارسال خواهد شد.