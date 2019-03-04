به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون وزیری با اعلام این خبر گفت: این جشنواره امسال در سه شهر اهواز، بندر ماهشهر و امیدیه با حضور مسئولان استانی و چهار میهمان خارجی از جمهوری چک برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: مراسم آغازین سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر استان خوزستان دوشنبه ١٣ اسفند ماه ٩٧ ساعت١٨: ٣٠ با دو اجرای گروه‌های موسیقی رندان و گروه عربی میسان در سالن گیت بوستان اهواز برگزار می‌شود.

وزیری با اشاره به تعداد گروه‌های شرکت کننده در این جشنواره عنوان کرد: این جشنواره با حضور ٩ گروه موسیقی در اهواز، پنج گروه در بندر ماهشهر و چهار گروه در شهرستان امیدیه آغاز به کار خواهد کرد که در اهواز با دو سانس اجرای موسیقی در هر شب پذیرای علاقه‌مندان به هنر موسیقی خواهد بود.

دبیر اجرایی سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر استان خوزستان در خصوص محل برگزاری این جشنواره در سه شهرستان گفت: این جشنواره در اهواز در سالن گیت بوستان سازمان آب و برق، در بندر ماهشهر در سالن شهید آوینی و در امیدیه در سالن باران این شهرستان به اجرا درخواهد آمد.

مراسم تکریم و تجلیل از پیشکسوتان، هنرمندان و گروه‌های موسیقی حاضر در این جشنواره پنج‌شنبه ١٦ اسفند ماه در گیت بوستان انجام خواهد شد.