۳۵۰۰ پرونده تخلف در قرارگاه نظارتی شهرری تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از تشکیل بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ پرونده تخلف در قرارگاه نظارت بر کالاهای اساسی شهرستان ری خبر داد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران اظهار داشت: قرارگاه نظارت بر کالاهای اساسی با مشارکت و همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و بسیج تشکیل شده و گشتهای مشترک آن به صورت روزانه در سطح شهرستان برگزار میشود.
وی افزود: تیمهای بازرسی این قرارگاه اختیارات لازم برای ورود به اماکن و مکانها را دارند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برای واحد صنفی پرونده تشکیل و پرونده برای رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع میشود تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
جودکی همچنین از بهکارگیری بازرسان افتخاری نامحسوس خبر داد و گفت: برای این افراد کدهای مخصوص تعریف شده است تا بدون اعلام هویت در محل حاضر شوند و در صورت مشاهده تخلف، موارد را با استفاده از کد اختصاصی خود گزارش کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران درباره آمار پروندههای ثبتشده از زمان آغاز فعالیت قرارگاه اظهار داشت: در حوزه کالا و خدمات ۲ هزار و ۷۴۰ پرونده وارد و هزار و ۴۵۵ پرونده مختومه شده است.
وی ادامه داد: در حوزه قاچاق نیز ۳۸۰ پرونده وارده و ۲۶۶ پرونده مختومه و در حوزه بهداشت ۴۳۰ پرونده وارده و ۲۸۱ پرونده مختومه ثبت شده است.
جودکی با اشاره به افزایش میزان ورودی پروندهها نسبت به گذشته تصریح کرد: با وجود کمبودهایی که در حوزه بازرسی وجود دارد، فعالیتهای قرارگاه نظارتی با جدیت ادامه دارد و میزان پروندههای ورودی نسبت به گذشته افزایش یافته است.
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