«پیروزیم»، شعار امسال بزرگترین عملیات فرهنگی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه‌ای سالانه عملیات فرهنگی راهیان نور کشور، صبح امروز، ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۷ با حضور سردار نادر ادیبی، دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور، در محل ستاد راهیان نور برگزار شد.

سردار ادیبی در این برنامه با اشاره به اینکه راهیان نور، کاری خودجوش از سوی مردم بود، گفت: این حرکت فرهنگی اکنون به بزرگترین عملیات فرهنگی در ایران تبدیل شده است و در نظر سنجی‌های مختلفی که صورت گرفته است، آن را مؤثرترین جریان فرهنگی دانسته‌اند که باید گسترش یابد.

دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور ادامه داد: وظیفه ما این است که صدای شهدا را به گوش مردم برسانیم. ارتش، سپاه، جهاد سازندگی، بسیج و نیروهای مردمی، یَدِ واحده بودند که تحت مدیریت امام خمینی (ره) جنگ را مدیریت کردند. راهیان نور، درواقع مرکز ارتباط مردم با دوران پرشکوه دفاع مقدس است. هم‌اکنون شاهد رشد حضور مردم در راهیان نور هستیم به گونه‌ای که سال گذشته، ۶ میلیون زائر در عملیات راهیان نور حضور داشته‌اند.

به گفته وی، حضور زائران راهیان نور در مناطق عملیاتی غرب کشور، سبب هم‌کلامی بیشتر شیعیان و اهل تسنن کشور و همچنین، زائران با مردم بومی شد به گونه‌ای که می‌شد، رضایتمندی را در چهره‌ها و کلام افراد بومی این مناطق مشاهده کرد. امسال راهیان نور با شعار «پیروزیم» برگزار می‌شود که می‌تواند به افزایش امید در دل زائران راهیان نور بیانجامد.

ادیبی یادآور شد: بیشتر زائران مناطق عملیاتی از گروه جوانان (۱۵ تا ۳۰ سال) هستند. با توسعه خدمات عمرانی توانستیم یادمان شهید بهشتی را در قصر شیرین راه‌اندازی کنیم. امسال نیز یادمان دارلک در آذربایجان غربی، یادمانی برای شهیدان عملیات والفجر ۱ در فکه و همچنین یادمان‌هایی در ثلاث باباجانی راه‌اندازی می‌کنیم.

به گفته دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور ۲۵ هزار راوی داوطلب در این اردوها حضور خواهند یافت که ۷۰ درصد آن‌ها تحصیلات دانشگاهی و حوزوی در سطح بالا دارند. همچنین ۱۵ هزار مبلغ روحانی داوطلب در این اردوها حاضر خواهند بود.

وی با اشاره به ۲۰ اسفند، روز ملی راهیان نور، گفت: این روز را در خرمشهر (اردوگاه شهید باکری) و با سخنرانی سردار عزیز جعفری، گرامی خواهیم داشت. قرار است طی ۹ شب جشنواره رهاورد سرزمین نور برگزار شود. همچنین، ۱۶ اسفندماه جلسه‌ای برای هم‌اندیشی راهیان نور خواهیم داشت و می‌کوشیم از ظرفیت همه نهادها و سازمان‌ها در این هم‌اندیشی برای برگزاری اردوها کمک بگیریم.

ادیبی آشنایی مردم با توان نظامی ارتش و سپاه را در این اردوها ضروری دانست و گفت: بر این اساس نمایشگاه‌هایی از توان موشکی هوا و فضای سپاه، نمایشگاه هوایی توسط ارتش در پایگاه چهارم شکاری دزفول، نمایشگاه دریایی توسط نیروی دریایی ارتش و نمایشگاهی از فعالیت‌های جهاد سازندگی در سال‌های دفاع مقدس … برگزار می‌شود.

دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور ادامه داد: برنامه‌های وسیعی برای آموزش کودکان با دفاع مقدس داریم. همچنین بروشور و کتاب، تولیدات فرهنگی و ویژه‌نامه برای سبک زندگی برای آشنایی زائران با دفاع مقدس تدارک دیده‌ایم. همچنین جشنواره کتاب همسفر با ۸ عنوان کتاب و نمایشگاه‌های کتاب نیز برگزار می‌شود.

وی با اشاره به تصویب سند ملی راهیان نور در سال ۱۳۹۷ گفت: این سند با توجه به تجربیات سال‌های گذشته در برپایی راهیان نور و اهداف آینده راهیان نور و برای بهره‌برداری از ظرفیت تمامی نهادها و سازمان‌ها تنظیم شده است. تحقق این سند برای ما در اولویت است.

سردار ادیبی با تاکید بر این‌که همه امکانات ایمنی برای سفر کاروان‌های راهیان نور اندیشیده شده است، گفت: همه زائران تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرند و خدمات درمانی به آن‌ها در مناطق عملیاتی و مراکز درمانی صورت می‌گیرد. زائران برای داشتن سفر بهتر و آگاهی از روش‌های سفر به راهیان نور می‌توانند با شماره ۰۹۶۳۱۳ تماس بگیریند.

دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور در پاسخ به خبرنگار مهر درباره زائران خارجی راهیان نور توضیح داد: قرارگاه بین‌المللی برای سامان‌دهی زائران بین‌المللی راه‌اندازی شده است. حضور زائران اروپایی در راهیان نور سبب شد که آن‌ها به نقش کشورهای خودشان در جنایات رژیم بعثی عراق پی ببرند. سفرهای راهیان نور از کم‌حادثه‌ترین سفرهاست اما دشمنان می‌کوشند اثرگذاری این سفرها را با نمایش جزئی‌ترین حوادث کمرنگ نشان دهند.