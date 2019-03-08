انتظار از رئیس جدید قوه قضائیه برخورد قاطع با مفسدان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهواز با ۲۵ اسفند روز راهیان نور اظهار کرد: راهیان نور یکی از مؤثرترین برنامه‌های فرهنگی کشور است چرا که نسل جدید انقلاب را با ذخیره بزرگ دفاع مقدس به خوبی آشنا می‌کند.

وی با اشاره به سالروز شهادت یعقوب ابن اسحاق اهوازی معروف به «ابن سکیت اهوازی» عنوان کرد: وی از شیعیان مخلص اهوازی و از اهالی دورق یا همان شادگان امروزی بود که در زمان متوکل عباسی به خاطر ابراز علاقه به امام حسن و امام حسین به شهادت رسید. حقیقتاً جوانان ما به این شخصیت‌های اثرگذار شیعی و ولایی آشنا شوند و منش آنان را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری به صدور بیانیه گام دوم انقلاب از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کرد: این یک چشم انداز اساسی برای دهه پنجم انقلاب اسلامی است که رهبر انقلاب ضمن تبیین پیشرفت‌های درخشان انقلاب در این مدت، چشم انداز آینده انقلاب را به خوبی در آن ترسیم کردند.

آیت الله حیدری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی به استفاده از جوانان و جوانگرایی در کشور بیان کرد: یکی از جوانگرایی های صورت گرفته در این مدت انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی که یکی از مدیران انقلابی و مدبر به شمار می‌رود، به ریاست قوه قضائیه است که حکم وی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی صادر شد.

امام جمعه موقت اهواز عنوان کرد: ملت ایران انتظار دارد با مفسدان زیر هر لوایی و عبایی و ارگانی برخورد قاطع صورت بگیرد. اینها باید سزای عمل خودشان را ببینند و این انتظار از رئیس جدید قوه قضائیه می‌رود.

وی با اشاره به آشفتگی موجود در بازار و گران شدن کالا برای مردم که عمدتاً بر اثر بی‌تدبیری مسئولان اقتصادی این مملکت صورت گرفت، بیان کرد: باید مسئولان بی تدبیر که عملکرد آنها باعث این التهابات شد را نباید فقط عوض کرد بلکه باید آنها را پای میز محاکمه کشاند و به اشد مجازات محکوم کرد. تنها راه حل مشکلات اقتصادی این کشور سپردن کار به نیروهای جوان انقلابی است و این را تجربه ثابت کرده است.

آیت الله حیدری در پایان صحبت‌های خود گفت: بر ما فرض است که از آیت‌الله موسوی جزایری این فقیه مجاهد و خدوم تقدیر و تشکر کنیم که در طول این ۴۰ سال مایه خیر و برکت برای استان خوزستان بودند.