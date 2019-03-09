وقوع یخبندان در زنجان/ هوا سردتر می شود

احدیاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: آسمان استان ابری بوده و شاهد بارش باران و برف خواهیم بود و کولاک برخی از ارتفاعات و مناطق کوهستانی را فرا می‌گیرد.

وی اظهار کرد: سامانه بارشی از روز پنجشنبه وارد استان شده ولی اواخر روز شنبه خارج می‌شود و بارشی نداریم.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان خبر داد و گفت: شهروندان از تردد در کنار ارتفاعات و درختان نیمه‌کاره و فرسوده خودداری کنند.

یاغموری به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یادآور شد: هوای استان سرد شده و روز یکشنبه هوای سرد و یخبندان در استان خواهیم داشت.