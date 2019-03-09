ادامه اعتراضات در الجزایر علیه نامزدی مجدد رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، دهها هزار نفر از مردم الجزایر روز جمعه در اعتراض به نامزدی مجدد «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهوری این کشور در انتخابات پیش رو به خیابان‌های پایتخت آمدند.

نیروهای امنیتی الجزایر نیز ۱۹۵ تن از معترضان را بازداشت کردند. پلیس برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان و جلوگیری از ورود آنان به کاخ ریاست جمهوری و برخی مناطق دیگر گاز اشک آور شلیک کرد.

میدان «البرید المرکزی» در پایتخت و خیابان‌های نزدیک آن نیز شاهد حضور گسترده معترضان بود. نیروهای پلیس و نیروهای ضد شورش نیز در این میدان و راه‌های منتهی به آن حضور داشتند.

تظاهرات کنندگان همچنین شعارهایی در مخالفت با نامزدی بوتفلیقه و درخواست برای تغییر نظام سر می‌دادند.

این در حالی است که «احمد اویحیی» نخست وزیر الجزایر پنجشنبه دو هفته پیش خطاب به تظاهرات کنندگان الجزایری، نسبت به اجرا شدن سناریو سوریه در این کشور هشدار داده بود.