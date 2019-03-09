به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، فرهاد قلی نژاد اظهار داشت: بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفظ محیط زیست وظیفه‌ای است همگانی که برعهده عموم مردم گذاشته شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به شروع فصل زاد و ولد حیات وحش در مناطق تحت مدیریت این اداره کل در این ایام سال از عموم مردم تقاضا می‌شود بدون هماهنگی وارد مناطق ممنوعه نشوند.

وی افزود: همشهریان گرامی و دوستداران طبیعت می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف گزارشات خود را به نزدیکترین اداره یا پاسگاه محیط بانی اطلاع داده و یا با شماره تلفن ۱۵۴۰ تماس حاصل کنند. یگان حفاظت محیط زیست این آمادگی را دارد که به صورت قاطع با متخلفان زیست محیطی برخورد کند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: در پی پایش منطقه توسط محیط بانان این منطقه و رؤیت چهار نفر متخلف شکار غیرمجاز پستانداران پس از هماهنگی لازم با یگان حفاظت استان شکارچیان مورد رصد محیط بانان قرار گرفتند و در ساعات اولیه بامداد محیط بانان موفق شدند بدون هیچ‌گونه درگیری و قبل از اقدام به شکار حیات وحش متخلفین را دستگیر کنند. از متخلفین یک قبضه اسلحه گلوله زنی کالیبر ۲۷۰، مقادیری فشنگ، فاصله یاب (رنج فایندر) دوربین چشمی و سایر ادوات کشف و ضبط شد.

موسوی افزود: بعد از تنظیم صورتجلسه متخلفین برای رسیدگی به تخلفاتشان به مراجع قضائی معرفی شدند.