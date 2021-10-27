تصاویر برخورد خشن ماهیگیران با یک کوسه مربوط به بوشهر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، طی یک هفته اخیر تصاویری از خشونت برخی ماهیگیران با یک کوسه در فضای مجازی منتشر شد و موجبات رنجش افکار عمومی و فعالان زیست محیطی را فراهم آورده است.

محیط زیست بوشهر با محکوم کردن این گونه رفتارهای خشن و غیرانسانی با گونه‌های حیوانی و دریایی در هر سطحی از حفاظت، قویاً رخ دادن این اتفاق را در آب‌های استان بوشهر رد کرده و انجام این گونه رفتارها را تقبیح می‌نماید.

در پایان ابراز امیدواری می‌کنیم که با فرهنگ‌سازی زیست محیطی و هوشیارسازی شهروندان در زمینه حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی، در آینده شاهد اینگونه تصاویر غیرانسانی در برخورد با حیات وحش نباشیم.

یگان حفاظت محیط زیست کشور در حال پیگیری برای شناسایی عاملین این برخورد خشن و غیرانسانی و رسیدگی به تخلفات زیست محیطی آنان است.