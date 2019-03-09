موفقیت ۹۵ درصدی پروژه درختکاری ایرانسل

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، پروژه کاشت و نگهداری ۱۵ هزار اصله نهال که از سال گذشته همزمان با کمپین «حذف قبض کاغذی» آغاز شده بود با موفقیتی بالغ بر ۹۵ درصد یکساله شد. پروژه مشارکتی درختکاری، پیرو تفاهم‌نامه ایرانسل با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و با هدف حفاظت از محیط زیست از اسفندماه ۱۳۹۶ آغاز و با موفقیت به میانه راه رسیده است.

در نتیجه اجرای این کمپین و کاهش چاپ و توزیع قبض‌های کاغذی، تلاش می‌شود که در وهله اول از مصرف کاغذ و قطع درختان جلوگیری و همزمان از انتشار گازهای گلخانه‌ای (Carbon Footprint) کاسته شود. همچنین، پروژه درختکاری ایرانسل به عنوان اقدامی مؤثر در زمینه جبران انتشار کربن (Carbon Compensate) قلمداد می‌شود.

در جریان بازدید از محل پروژه به مناسبت هفته منابع طبیعی صادق امیری، کارشناس معاونت فنی اداره کل منابع استان تهران و ناظر پروژه، ضمن برشماری شرایط دشوار آبیاری در منطقه و گرمای شدید تابستان گذشته اعلام کرد: «خوشبختانه در حال حاضر ۹۵ درصد از نهال‌های کاشته شده سبز هستند که این بالاترین حد موفقیت پروژه‌های درختکاری است».

همچنین علیرضا شکوهی، کارشناس اداره سرپرستی پارک‌های جنگلی استان تهران ضمن اشاره به اهمیت و ضرورت نگهداری از درختان به عنوان موجوداتی زنده افزود: «در بیشتر پروژه‌های درختکاری که به صورت سازمانی و مناسبتی انجام می‌شود موضوع نگهداری مغفول می‌ماند، در حالی که اهمیت نگهداری و مراقبت اصولی از درخت‌ها حتی از خود برنامه درختکاری اهمیت بیشتری دارد.» وی همچنین ادامه داد: «برای ما در منابع طبیعی حفظ، نجات و به ثمر رساندن حتی یک نهال هم بسیار ارزشمند است.»

در این پروژه با همراهی مشترکان دائمی ایرانسل انواع نهال‌های بومی و سازگار با محیط مثل «زبان گنجشک»، «ارغوان»، «بنه»، «سرو نقره‌ای»، «کاج تهران» و «سرو خمره‌ای» کاشت و نگهداری شده است.

ایرانسل به عنوان اپراتور پیشرو در کسب رضایت مشتری پیش از این نیز برای دریافت صورت‌حساب‌های خلاصه یا کامل مشترکان خود مسیرهای جایگزین استفاده از نرم افزار کاربردی و نسخه وب «ایرانسل من»، پست الکترونیکی و پیامک را معرفی کرده است. همچنین مشترکان خطوط دائمی می‌توانند با وارد کردن کد دستوری #۲*۱*۵۵۵* از میزان کارکرد خود مطلع شوند.

مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی ایرانسل که تا پیش از این نسخه کاغذی صورت‌حساب خود را دریافت می‌کردند می‌توانند با مراجعه به نرم افزار کاربردی «ایرانسل من» دریافت صورت‌حساب کاغذی را لغو و یا با ارسال عدد ۱ به ۲۴۶۵ انصراف خود را از دریافت صورت‌حساب‌کاغذی اعلام کنند و ۱ گیگا بایت اینترنت هدیه دریافت کنند.