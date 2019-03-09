علی اشرف صندوق آبادی، هنرمند پیشکسوت عرصه خوشنویسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جایگاه هنر خوشنویسی در بازار اقتصادی هنر، گفت: همین چندی پیش حراج «باران» برگزار شد که به فروش و ارائه آثار خوشنویسی اختصاص داشت و فکر می‌کنم جایگاه این هنر را نشان داد. به هر حال در این شرایط اقتصادی میزان فروشی که آثار خوشنویسی در این حراجی داشتند و توجه به هنر خوشنویسی از سوی علاقمندان و خریداران، سبب شد که توجهی ویژه و قابل تحسین بروز و ظهور پیدا کند و به نظرم هنر خوشنویسی آرام‌آرام بتواند جایگاه اصلی خود را در جامعه بیابد.

او اضافه کرد: برگزاری حراج‌های هنری در دنیا در حوزه اقتصاد هنر معنادار هستند. برگزاری حراجی در حوزه خوشنویسی هم در حوزه اقتصاد هنر به خصوص برای هنر خوشنویسی بسیار مهم و ارزشمند است و حرکتی رو به جلو محسوب می‌شود.

این هنرمند تصریح کرد: اما به طور کلی درباره سوال شما باید بگویم که باید آنچه را که مربوط به تاریخ، فرهنگ و تمدن ایرانی است، مورد توجه قرار دهیم. در این راستا قطعاً هنر خوشنویسی می‌تواند نقش مهمی در حفظ فرهنگ، تاریخ و تمدن ایرانیان و معرفی آن به جهانیان بازی کند.

صندوق آبادی، خوشنویسی را هنر اصیل ایرانی خواند و اظهار کرد: خوشنویسی هنر اصیلی است که از ایران برخاسته و معرف هنر ایرانی است بنابراین باید برای این هنر سرمایه‌گذاری بیشتری صرف شود البته این بدان معنا نیست که ما نباید به هنر مدرن توجه کنیم اما یقیناً باید بر داشته‌هایمان تمرکز بیشتری داشته باشیم و در بدو امر آن را تقویت کنیم.

این هنرمند هنر خوشنویسی را دارای قابلیت جهانی شدن دانست و گفت: زمانی که می‌بینیم هنرمندانی چون استاد زنده رودی با اجرای کلمات به شکل فرم‌های خاص، تا این حد در سطح بین المللی مورد استقبال قرار می‌گیرند یا اساتید دیگری چون استاد احصایی و حتی هنرمندان جوان‌تر می‌توانند با اجرای سیاه مشق‌هایی در سطح جهانی دیده شوند، نشان می‌دهد که کاملاً این هنر می‌تواند پتانسیل و قدرت فروش جهانی و استقبال بین المللی را داشته باشد.

عضو شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران خاطرنشان کرد: به طور حتم، فروش خوب آثار خوشنویسی، نشان می‌دهد که این هنر کاملاً پتانسیل و قابلیت عرضه گسترده و به مراتب بیشتر از میزانی که امروز هست را دارد بنابراین ما در بدو امر باید این هنر اصیل و زیبا را دریابیم.

صندوق آبادی ادامه داد: به نظر من امروز جوانان ما به برکت آموزش و مدیریت انجمن خوشنویسان ایران و حضور اساتید خوشنویسی در زمینه‌هایی که ایجاد شده است، رشد قابل توجهی از نظر کمی و کیفی داشته‌اند.

او افزود: امروز آثاری که جوانان برومند ایرانی خلق می‌کنند، دارای کیفیتی مانا و در حد موزه‌ها است که این نشان دهنده رشد و بالندگی در عرصه هنر خوشنویسی به شمار می‌رود.

این هنرمند پیشکسوت تاکید کرد: به نظر من هنر خوشنویسی در ذات خود به حدی زیباست که بعد از چند هزار سال که از قدمت آن می‌گذرد، هنوز در این دنیای تکنولوژی و دیجیتال، جایگاه خود را حفظ کرده و توانسته افراد زیادی را به سمت خود جذب کند.

صندوق آبادی در پایان بر لزوم توجه به این هنر و سیاستگذاری در راستای حفظ آن تاکید کرد و گفت: در هنر خوشنویسی به حدی زیبایی وجود دارد که من مطمئن هستم در صورت برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب، ما شاهد رشد بسیار درخشنده‌ای طی دهه‌های آینده در این عرصه خواهیم بود.