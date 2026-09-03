ظرفیت نخبگان راهکاری برای حل مسائل و توسعه استان اردبیل است

به گزارش خبرگزاری مهر ، مسعود امامی یگانه در بازدید از بنیاد نخبگان استان با همراهی جمعی از معاونان استاندار و مدیران کل ستادی، اظهار کرد: تقویت ارتباط میان نخبگان، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

وی افزود: باید به نخبگان و فراهم کردن زمینه برای نقش‌آفرینی مؤثر آنان در فرآیند توسعه استان اردبیل توجه ویژه شود.

استاندار اردبیل تصریح کرد: حمایت از جامعه نخبگانی و استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی آنان در مسیر شناسایی و حل مسائل استان از اولویت‌های مهم است.

در ادامه، رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل ضمن قدردانی از حضور استاندار و حمایت‌های وی از جامعه نخبگانی استان، از توجه ویژه استاندار اردبیل به اختصاص ساختمان مناسب برای بنیاد نخبگان تقدیر کرد.

عادل اکبری مجد همچنین گزارشی از مهم‌ترین فعالیت‌ها برنامه‌های جاری بنیاد ارائه کرد و با اشاره به رویکرد جدید بنیاد نخبگان گفت: در این رویکرد، بنیاد از حمایت صرف از نخبگان به سمت نقش‌آفرینی آنان در حل مسائل واقعی جامعه و استان حرکت می‌کند.