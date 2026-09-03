رایزنی وزیر خارجه عراق با مقام آمریکایی درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر امور خارجه عراق اعلام کرد که با کاردار جدید سفارت آمریکا در بغداد درباره مسائل منطقه بحث و تبادل‌نظر کرده است.

بر اساس این گزارش، فواد حسین گفت که در دیدار با «استیو فاگن» درباره رویکرد دولت عراق برای سامان‌دهی سلاح و انحصار آن در دست دولت رایزنی کرده است.

وزیر خارجه عراق تصریح کرد که در گفتگو با این مقام آمریکایی درباره درباره پیامدهای جنگ و تحریم‌ها علیه ایران و تأثیرات آن بر عراق گفت‌وگو کرده است.

وی خاطرنشان کرد که جنگ در منطقه و بسته شدن تنگه هرمز، اقتصاد عراق را که اساسا به صادرات نفت و درآمدهای ناشی از آن وابسته است، تحت تأثیر قرار داده است