تشییع پیکر مطهر شهدای سیریک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه آیین تشییع پیکر مطهر شهدای حمله به خانه مسکونی و مراسم عروسی در شهر کوهستک از توابع شهرستان سیریک با حضور پرشور مردم این شهر برگزار شد.

در میان این شهدا، شهید امیرمحمد کریمی شهید خردسال سند آشکاری بر جنایت آمریکا علیه ملت ایران و مردم هرمزگان است.

این اولین بار نیست که ارتش تروریستی آمریکا به منزل مسکونی در هرمزگان حمله‌ور شده است، مدتی پیش هم با حمله به یک منزل مسکونی در قشم باعث شهادت یک خانواده سه نفره شد که در یک کودک دو ساله به همراه پدر و مادرش به شهادت رسیدند.