حامد پهلوانی درگفتگو با خبرنگار مهر از انجام موفقیت‌آمیز جراحی و خارج‌سازی توده‌ای حدود ۳۰ سانتی‌متری به وزن تقریبی ۲.۵ کیلوگرم از شکم و لگن بانوی ۴۲ ساله در بیمارستان شهید بهشتی کاشان خبر داد و اظهار کرد: این بیمار با شکایت از درد شکم، احساس بزرگی و سنگینی شکم به بیمارستان مراجعه کرد و پس از انجام بررسی‌های لازم، وجود توده‌ای بزرگ در شکم و لگن با منشأ رحم تشخیص داده شد.

وی افزود: با توجه به ابعاد و شرایط توده، بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفت و این توده با موفقیت توسط خانم دکتر زهرا واحدپور، متخصص جراحی زنان و زایمان و با همکاری دکتر حداد متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه و همراهی تیم درمانی انجام شد از شکم و لگن بیمار خارج شد.

رئیس بیمارستان شهید بهشتی کاشان در پایان ضمن قدردانی از تیم جراحی، بیهوشی و تمامی کادر درمانی دخیل در روند درمان این بیمار، خاطرنشان کرد: بهره‌مندی از توان تخصصی و تجربه کادر درمان، زمینه ارائه خدمات تخصصی و مؤثر به بیماران در بیمارستان شهید دکتر بهشتی کاشان را فراهم کرده است.