سردار جمالی: سیره شهدای لامرد برای نسل جوان روایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هاشم جمالی عصر پنجشنبه در جمع خانواده‌های معظم شهدای «جنگ رمضان» شهرستان لامرد، دیدار با خانواده شهدا را افتخاری بزرگ و مایه برکت دانست و اظهار کرد: نیروهای مسلح همواره نیازمند دعای خیر خانواده‌های شهدا هستند و نصرت‌های الهی و توسل به خداوند، پشتیبان نیروهای نظامی در مواجهه با پیچیدگی‌ها و توانمندی‌های دشمن است.

وی با تأکید بر ایستادگی نیروهای مسلح تا آخرین قطره خون در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت، افزود: نیروهای نظامی خود را جان‌نثار ملت می‌دانند و خبر شهادت هم‌وطنان، برای آنان از سنگین‌ترین و جانکاه‌ترین خبرهاست.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس ادامه داد: ما خود را خادم و جان‌فدای مردم می‌دانیم و با تمام توان در مسیر خدمت به این ملت شریف گام برمی‌داریم.

سردار جمالی با اشاره به جایگاه والای شهادت، گفت: خداوند بهترین بندگان خود را برای شهادت برمی‌گزیند و خانواده‌های شهدا با تقدیم عزیزترین سرمایه‌های خود، معامله‌ای بزرگ با خداوند انجام داده‌اند؛ معامله‌ای که پاداش آن، جایگاهی والاست که برای شهدا در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه هر کس شهیدگونه زندگی کند، سرانجامی شهیدگونه خواهد داشت، افزود: سبک زندگی، سیره و منش عملی شهدا باید به‌درستی برای نسل جوان روایت شود.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس با اشاره به نقش خون شهدا در تداوم مسیر انقلاب اسلامی، تصریح کرد: انقلاب اسلامی در این سال‌ها با ایثار و فداکاری شهدا به پیش رفته و ادامه این مسیر نیز نیازمند حفظ و ترویج همان روحیه جهادی و فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی با اشاره به پیوند خون شهدای لامرد با آرمان‌های امام راحل و انقلاب اسلامی، ادامه داد: خون شهدا ضامن پویایی و بقای انقلاب است و خانواده‌های شهدا نیز ثمرات و برکات این ایثار بزرگ را در استمرار راه شهیدان خواهند دید.

سردار جمالی در بخش دیگری از سخنان خود، شهدای لامرد را نمادی از تنوع و گستردگی ایثارگری در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی دانست و گفت: هدف‌گذاری شده است تا شهرستان لامرد به یکی از مقاصد ملی راهیان نور تبدیل شود و بر این اساس، از ابتدای آبان‌ماه کاروان‌های راهیان نور به این شهرستان اعزام خواهند شد.

وی همچنین بر ضرورت ثبت و مستندسازی زندگی، خاطرات و آثار شهدا تأکید کرد و افزود: از خانواده‌های معظم شهدا درخواست می‌کنیم اسناد، خاطرات و آثار مرتبط با شهیدان خود را در اختیار معاونت فرهنگی سپاه قرار دهند تا زمینه تولید کتاب و آثار تصویری فاخر برای معرفی این شهیدان فراهم شود.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس خاطرنشان کرد: این اسناد و خاطرات می‌تواند روایتگر رشادت‌های شهدا، جنایات دشمنان و حقانیت مسیری باشد که شهیدان برای دفاع از آن جان خود را تقدیم کردند.

گفتنی است، در پایان این مراسم از خانواده‌های ۲۳ شهید «جنگ رمضان» شهرستان لامرد با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.