دعوت از یک کاندیدای انتخابات صنفی به خندوانه/ اتفاقی بود؟!

مجله مهر: یک ماه پس از آنکه ماجرای مسعود صابری پزشک ِ خواننده و همه‌فن‌حریف حسابی داغ شد و کار به مجادله مهمان سابق و میزبان خندوانه‌ای رسید، حالا کاربران شبکه اجتماعی از حضور یک مهمان دیگر در این برنامه پرطرفدار متعجب شده‌اند.

شب‌گذشته فرزین سرکارات -همسر شیلا خداداد بازیگر سینما و تلویزیون- مهمان رامبد جوان در برنامه خندوانه شبکه نسیم بود. او خود را متخصص جراحی فک و دندان معرفی کرد و از هر دری در این برنامه صحبت کرد. البته دعوت از پزشکان و گپ‌وگفت با آنها قبلاً هم در این برنامه انجام شده اما نکته عجیب آن بود که حضور دکتر سرکارات در این برنامه، درست در آستانه برگزاری انتخابات صنفی انجمن دندانپزشکان در تاریخ ۲۳ اسفند ماه انجام شده است!

بسیاری از کاربران توئیتر که با دکتر سرکارات آشنایی داشتند، او را یکی از جراحان زیبایی می‌دانند و تجربیات خود از مراجعه به او را منتشر کرده‌اند.

علیرضا وهاب‌زاده خبرنگار حوزه سلامت در این باره نوشت: «فرزین سرکارات شوهر شیلا خداداد کاندیدای انتخابات انجمن دندانپزشکی یران به صورت اتفاقی میشه مهمان برنامه خندوانه و کلی هم ازش تعریف و تمجید میشه زیبا نیست؟! به صورت اتفاقی هم انتخابات ۲۳ اسفند برگزار میشه…»

احمد صوفی هم با اشاره به عجیب بودن دعوت از یک پزشک به برنامه خندوانه نوشت: «حالا منطق دعوت از مهمانان خندوانه چیه؟ مثلاً دکتر سرکارات چه وجهه ملی فراگیری دارند که باعث شده ایشون رو دعوت کنند به یک برنامه ملی؟»

کاربر دیگری با نام مستعار اورن ایشی هم نوشت: «فرزین سرکارات شوهر شیلا خداداد مهمان هندوانه بود و در تمام یک ساعت مصاحبه یک کلمه از شیلا خداداد حرفی به میان نیامد. یقین شرط دکتر بوده‌.»

از سوی دیگر یک کانال تلگرامی مرتبط با جامعه دندانپزشکان جوابیه‌ای را از سوی مهمان دیشب خندوانه منتشر کرد که در بخشی از آن آمده بود: «ضبط برنامه مربوط به ۳ ماه پیش است که در کنداکتور صدا و سیما به صورت برنامه‌ریزی شده قرار گرفته است. گمان هم نمی‌کنم برنامه خنداونه و شبکه نسیم از انتخابات انجمن دندانپزشکی ایران و حتی کاندیدا شدن بنده مطلع باشند…»

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گزارش هفدانگ درباره پدیده مسعود صابری

گفتنی است، در چند سال گذشته برنامه‌های پرمخاطب صداوسیما همچون دورهمی، خندوانه، اکسیر، به خانه برمی‌گردیم و… سکوی پرتابی برای معرفی برخی از چهره‌های خواننده، سلبریتی، پزشک و… شده است.