دور ملی مسابقات «موت کورت حقوق فضا» آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دور ملی مسابقات موت کورت حقوق فضا برای نخستین بار در سال جاری با همکاری مرکز روابط و همکاری‌های بین المللی سازمان فضایی ایران و مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران و با حضور ۶ تیم و ۳ قاضی خارجی از کشورهای آلمان، بلژیک و هند آغاز شده است.

موت کورت حقوق فضا به کارگاه آموزشی شبیه سازی دیوان بین المللی دادگستری حقوق فضا گفته می‌شود که با هدف بسترسازی برای آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه حقوق و دیپلماسی فضایی برگزار می‌شود.

مرتضی براری رئیس سازمان فضایی ایران در این باره در اینستاگرام نوشت: توسعه روابط و همکاری‌های بین‌المللی در اولویت برنامه‌های سازمان فضایی قرار گرفته و در این مدت علاوه بر حضور مؤثر و فعال در مجامع و انجام مذاکرات دوجانبه و چندجانبه با کشورهای هدف، حوزه حقوق فضا نیز بسیار جدی گرفته شده است.

وی افزود: برای توسعه این بخش با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تخصصی نسبت به آموزش و تربیت نیروی انسانی جوان، خلاق و متخصص در این حوزه اقدام شد و با حمایت از مسابقات موت کورت حقوق فضا، زمینه لازم برای انجام یک فعالیت عملی نیز برای متخصصان فراهم شده است.

رئیس سازمان فضایی ایران نیروی انسانی متخصص را سرمایه‌ای ارزشمند عنوان کرد که می‌تواند گره‌گشا و نیروی پیشران برای توسعه کشور باشد و گفت: دور ملی مسابقات موت کورت حقوق فضا، یادواره قاضی فقید مانفرد لاخ، با حضور ۶ تیم و نیز ۳ قاضی بین المللی از کشورهای آلمان، بلژیک و هند امروز شنبه ۱۸ اسفند ۹۷ در محل موزه پست و ارتباطات از ساعت ۱۰ الی ۱۹ در حال برگزاری است.

براری ادامه داد: آرزوی موفقیت برای تمام تیم‌های شرکت کننده در این دوره از مسابقات را دارم و امیدوارم این مسیر با جدیت تمام پیگیری شود و ثمرات مفید و مؤثری برای حوزه فضایی کشور به همراه داشته باشد.