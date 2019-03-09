ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع به لایحه بودجه ۹۸ به مجلس ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در جمع خبرنگاران جزئیات ایرادات شورا به لایحه بودجه ۹۸ را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه در اخبار اعلام شد که شورای نگهبان نظر غیر رسمی خود را در مورد لایحه بودجه ۹۸ به مجلس اعلام کرده است گفت: هفته گذشته از روز سه شنبه تا روز پنجشنبه در چند نوبت اعضای شورای نگهبان لایحه بودجه را بررسی کردند.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: در بند الف تبصره‌ی ۲، عبارت‌ها تفاوت‌هایی با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه داشت و مغایر بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بود.

کدخدایی ادامه داد: برخی ایرادات شکلی به عبارت‌های غیر فارسی در لایحه بودجه به صورت یکجا گرفته شد که به مجلس ارسال شد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در رابطه با اساسنامه برخی شرکت‌های وابسته به وزارت نفت با عنایت به اینکه هنوز وضعیت اساسنامه این شرکت‌ها مشخص نیست، این تبصره به مجلس ارسال شد.

کدخدایی گفت: بند الحاقی ۲ لایحه بودجه در مورد منابع صندوق توسعه ملی مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد، طبق قانون استفاده از منابع صندوق نیازمند اجازه مقام معظم رهبری است.

وی ادامه داد: جز ۴ شماره بند الحاقی ۲ و جدول شماره ۲ بند الحاقی ۲ عبارت‌ها روشن نبود و مقرر شد بعد از رفع ابهام اعلام نظر شود.

کدخدایی گفت: یک مورد ایراد مثل ایراد شرکت‌های وابسته به نفت در رابطه با سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور داشتیم، از لحاظ روشن نبودن اساسنامه این تبصره نیز مورد ایراد شورا قرار گرفت و به مجلس ارسال شد.



سخنگوی شورای نگهبان افزود: در بند الحاقی ۱، تسری حکم ماده به سرمایه‌گذاری های قبل از قانون‌گذاری مورد ایراد قرار گرفت که قرار شد بعد از رفع ابهام اعلام نظر شود.

وی اظهار داشت: در بندی در خصوص بخشودگی برخی وام گیرندگان از جریمه‌های بانک‌ها در خصوص افراد غیر معذور، را مغایر اصل ۳ قانون اساسی و تبعیض ناروا تشخیص دادیم.

کدخدایی گفت: ایراد مشابهی را در خصوص اساسنامه صندوق کارآفرینی امید داشتیم در جز ۲ بند الف، واگذاری تعیین جریمه‌ها به کمیسیونی که در بند «ه» بود مغایر اصل ۸۵ تشخیص داده شد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در بودجه سال ۹۸ مشاهده کردیم که برای اولین بار احکام تنقیحی در مجلس ضمیمه بودجه کرده بودند و نسبت به قوانین آینده صحبت کردند لذا با عنایت به اینکه بودجه هنوز به تأیید نهایی نرسیده است فعلاً این قوانین قابل بحث نیست.

وی اظهار داشت: با عنایت به اینکه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت هم ایراداتی را به مصوبه بودجه داشتند این ایرادات عیناً به مجلس ارسال شد. تذکراتی هم وجود داشت که مثل همیشه به مجلس ارائه کردیم.

کدخدایی گفت: در حال حاضر کمیسیون تلفیق در حال بررسی ایرادات است البته این ایرادات به صورت غیر رسمی به کمیسیون تلفیق ارسال شده است. سعی می‌کنیم امروز تا پایان وقت، نظر رسمی شورای نگهبان به مجلس ارائه شود.

وی تاکید کرد: در خصوص بخش مربوط به حقوق‌ها از سوی این شورا ایرادی وجود نداشت، تنها ایرادی که دولت از لحاظ فنی به این موضوع داشت این بود که افزایش مبلغ ۴۰۰ هزار تومانی برای افزایش پاداش و پایان خدمت بازنشسته‌ها اعمال نمی‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: بررسی لایحه بودجه و مصوبات مربوط به این بخش در شورای نگهبان به اتمام رسیده است و به صورت غیررسمی ما ایرادات را به مجلس ارسال کردیم.