به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، دولت نروژ با اشاره به ریسک‌های مالی احتمالی اعلام کرد: صندوق ارزی چند تریلیون دلاری این کشور در نظر دارد شرکت‌های نفت و گاز را از شاخص بنچ‌مارک خود خارج کرده و سهام آنها را بفروشد.

وزارت مالی نروژ اعلام کرد: هدف از این کار، کاهش آسیب‌پذیری صندوق ارزی ما در برابر افت مداوم قیمت نفت است.

در بیانیه این وزارتخانه اشاره شده است که این حرکت به منظور تنوع‌بخشی به سهام صندوق انجام شده و صنعت نفت همچنان تا سال‌ها، یک صنعت مهم در نروژ باقی خواهد ماند. هرچند به این اشاره شده است که کاهش مداوم قیمت‌های نفت خام در درازمدت، مشکلاتی برای سرمایه‌گذاری عمومی ایجاد خواهد کرد.

نروژ یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت و گاز غرب اروپا است. صندوق ذخیره ارزی این کشور که نام رسمی آن، صندوق مستمری‌بگیران دولت است، مالک ۴۰ میلیارد دلار از سهام شرکت‌های نفتی بزرگ، مانند بریتیش‌پترولیوم، اکسون موبایل و شورون است.

آن طور که رویترز گزارش داده است، شرکت‌های نفتی یکپارچه‌ای نظیر رویال داچ شل و اکسون موبایل، در موج فروش سهام، گیر نخواهند افتاد. همچنین کایرن انرژی، یکی از بزرگترین شرکت‌های مستقل نفت و گاز اروپا و شرکت‌های انگلیسی تولاو اویل و پریمیر اویل که کل سهام در اختیار صندوق آنها به ۱۰۰ میلیون دلار می‌رسد، مستثنی خواهند شد.

این تصمیم وزارت مالی که قبلاً مورد توافق بانک مرکزی قرار گرفته، هنوز کاملاً نهایی نشده است و باید قبل از اجرایی شدن به تصویب پارلمان نروژ برسد.

اجرایی شدن این تصمیم می‌تواند موج شوکی در بازار سهام انرژی ایجاد کند که همین حالا هم، با کاهش قیمت نفت با مشکل مواجه شده‌اند. در عین حال بلافاصله پس از اعلام این خبر، شاخص سهام نفت و گاز استاکس ۶۰۰ اروپا حدود ۱.۶ درصد سقوط کرد.