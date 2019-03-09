سرکرده داعشی: ابوبکر البغدادی ما را رها کرد و گریخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، یک منبع امنیتی عراقی فاش کرد: بسیاری از کسانی که طی روزهای گذشته از منطقه باغوز سوریه خارج شده‌اند بیعت خود را با ابوبکر البغدادی شکسته‌اند که برخی به شکل علنی آن‌را اعلام کرده و برخی دیگر هنوز آن‌را کتمان می‌کنند.

این منبع به نقل از یکی ازسرکرده های چچنی داعش موسوم به ابومحمد که زخمی شده است نقل کرد: بغدادی ما را ول کرد و گریخت.

این سرکرده داعشی به وضعیت خفت باری که داعشی ها در نتیجه تحولات باغوز دارند، اشاره کرد.

منبع امنیتی عراقی بیان کرد: خروج داعشی ها از باغوز سوریه در وضعیتی فلاکت بار تأثیر شدیدی بر روی روحیه داعشی ها گذاشته است.

همزمان اخبار از ترور سرکرده‌های داعش توسط خود داعش قبل از خروج از باغوز به گوش می‌رسد.