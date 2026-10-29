جلال حمره در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای ۱۲۴ پروژه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی اظهار کرد: ساخت این فضاها در مراحل پایانی قرار دارد و با همکاری بنیاد علوی، عملیات ساخت و محوطه‌سازی انجام می‌شود تا دانش‌آموزان در محیطی ایمن و استاندارد تحصیل کنند.

وی با اشاره به پیشرفت پروژه‌ها افزود: از ۱۲۴ پروژه پیش‌بینی‌شده، ۸۰ پروژه به بهره‌برداری رسیده و برای ۴۰ پروژه باقی‌مانده نیز تلاش می‌کنیم تا پایان سال یا نهایتاً مهرماه سال آینده به اتمام برسند تا هیچ دانش‌آموزی از فضای آموزشی مناسب محروم نماند.

این مسئول با اشاره به ساخت هنرستان فنی و حرفه‌ای تصریح کرد: این پروژه با پیشرفت ۵۰ درصد در حال ساخت است و با مشارکت دولت و خیرین، روند اجرای آن با جدیت دنبال می‌شود تا زمینه مهارت‌آموزی نسل جوان در استان فراهم گردد.

حمره با تاکید بر توسعه فضاهای آموزشی در مناطق عشایری و روستایی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۵ دولت، مناطقی که به مدارس سیار نیاز دارند در اولویت قرار گرفته‌اند و تلاش می‌کنیم با تامین اعتبارات لازم، سطح آموزش را در این مناطق ارتقا دهیم.

وی با اشاره به ساخت مدرسه در مرکز جمعیتی دو هزار نفری افزود: با تکمیل ساختمان‌ها، تجهیزات استاندارد، کمک‌های آموزشی و هوشمندسازی، دانش‌آموزان از فضایی شایسته بهره‌مند خواهند شد و این اقدامات، آینده آموزشی استان را متحول خواهد کرد.

مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس ایلام در پایان گفت: با همکاری بنیاد علوی و مشارکت مردمی، روند بهسازی و نوسازی مدارس استان با سرعت ادامه دارد و امیدواریم با تخصیص اعتبارات لازم، شاهد بهره‌برداری از تمامی پروژه‌های آموزشی در کوتاه‌ترین زمان ممکن باشیم.