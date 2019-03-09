بقاع متبرکه ایلام در انتظار گردشگران

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: هرجای استان ایلام قدم بگذاری بوی معنویت و عشق به اهل بیت به مشام می‌رسد و وجود امامزاده‌های متعدد به استان رنگ و بوی خاصی بخشیده است، بسیاری از امامزاده‌های سطح استان ایلام که در کنار کوه‌ها و طبیعت استان ایلام قرار گرفته اند، فرصتی برای سیاحت و زیارت فراهم کرده اند.



مردم یک دست شیعه استان ایلام از دیرباز تاکنون ارادت خاصی به اهل بیت داشته اند و هم اکنون نیز امامزاده‌ها جایگاه خاصی نزد مردم دارند و در بیشتر کارها به آنها پناه می‌برند، بدون شک وجود امامزاده‌ها در مناطق استان ایلام مایه برکت است و با توسعه زیرساخت‌های لازم جهت دسترسی به این امامزاده‌ها می‌توان گردشگر زیادی را به استان جذب کرد.



استان ایلام، جای گرفته در غربی‌ترین نقطه ایران زمین، تنها استانی مرزی است که تمامی مردمانش شیعه مذهب هستند و به همین جهت می‌توان در این استان بسیار امامزاده و بقعه یافت که در نزد مردمانش بسیار مورد تکریم و احترام هستند.

امامزاده علی صالح (ع) در صالح آباد

بدون شک مهمترین امامزاده سطح استان ایلام امامزاده علی صالح (ع) است که در بخش صالح آباد از توابع شهرستان مهران قرار دارد و این امامزاده نزد مردم استان به خاص علی مشهور است و جایگاه بسیار ویژه ای نزد مردم استان و حتی نقاط دیگر دارد.

بسیاری از زائران عراقی که از مرز مهران وارد کشور می‌شوند بدون شک از این امامزاده زیارت می‌کنند و شهر صالح آباد به دلیل حضور امامزاده علی صالح (ع) به قطب فرهنگی و معنوی استان تبدیل شده است.

در ایام نوروز نیز حجم زیادی از گردشگران و مسافران استان ایلام از این امامزاده بازدید و زیارت می‌کنند و هم اکنون نیز امکانات خوبی برای پذیرایی از زائران اندیشیده شده است.

بدون شک شهر صالح آباد به دلیل وجود بارگاه امامزاده علی صالح (ع) قابلیت تبدیل شدن به قطب مذهبی و فرهنگی در کشور را دارد ولی به شرط آنکه مسئولان زیرساخت‌های لازم را در این شهر بیشتر کنند.

بقعه علی صالح در شهر صالح آباد از توابع شهرستان مهران واقع شده و در بین مردم استان ایلام به «خاص‌علی» مشهور است و امامزاده علی صالح فرزند عبیدالله الاعرج بن حسین اصغر بن امام زین العابدین (ع) است و تقدس این امامزاده تا حدی است که به دلیل کرامت‌های بسیار به عنوان مهمترین زیارتگاه بین بقاع متبرکه استان و حتی در بین مردم غرب کشور جای دارد.

طبق سنگ نوشته‌ای که در دیوارهای بنای قدیمی امام‌زاده قرار داشته بنای مذکور در سال ۱۳۰۸ ه. ق در زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار و به توفیق و اهتمام غلامرضا خان والی زاده، والی لرستان و پشتکوه و به معماری استاد حسین دزفولی تجدید بنا شده است و ضریح امامزاده با برخورداری از ۹ شبستان، یک گنبد، دو مناره و بهره گیری از آجرنما، کاشی کاری و مقرنس یکی از آثار برجسته معماری اسلامی در دوران صفوی و ماقبل آن است.

امام زاده سید ناصرالدین (ع)

امام زاده سید ناصرالدین (ع)، از نوادگان امام موسی کاظم (ع) است، در ۱۶ کیلومتری غرب پهله زرین آباد، از توابع بخشداری زرین آباد دهلران قرار دارد، ساختمان این بارگاه متعلق به دوران قاجار بوده و این بقعه بر بالای تپه‌ای واقع شده است.

بنای این بقعه تقریباً ۶۸۰ سال پیش با مساحت ۲۲۵ مترمربع ساخته شده است.

زیارتگاه بابا سیف الدین

سید سیف الدین محمد ابن ابراهیم، معروف به (بابا سیف الدین)، در ۱۰ کیلومتری شهرستان دره شهر، در دهستان سرسبز ارمو واقع شده است، شجره نامه این حضرت، از زبان آیت الله بروجردی بدین شرح که، سید سیف الدین محمد علیه السلام، فرزند امامزاده ابراهیم ایاجوایی علیه السلام، فرزند امام موسی کاظم علیه السلام است که در راه سفر به سوی خراسان برای کمک به عموی خود امام رضا علیه السلام، توسط مأموران خلیفه عباسی به شهادت رسیده است.

بقعه امامزاده شاه احمد

بقعه متبرکه امامزاده شاه احمد واقع در قلل کبیرکوه ایلام مرز بین سه استان لرستان، ایلام و خوزستان در عمق ۱۳ کیلومتری غرب جاده خرم آباد به پل دختر واقع شده است.

زائران و مشتاقان این امامزاده که بنا بر گفته مردم نسب وی به امام موسی کاظم (ع) می‌رسد، در ماه‌های اسفند تا خرداد از مکانی به نام پاعلم ۶۰ کیلومتری جنوب پل دختر از طریق جاده‌ای فرعی متعلق به شرکت نفت حدود ۵ کیلومتری جاده اصلی مسیر اختصاصی زیارت را آغاز و سپس با پای پیاده و عده‌ای از طریق راههای پرفراز و نشیب و کوهستانی پس از حدود ۴ تا ۵ ساعت پیاده روی در سنگلاخ‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و پشت سر نهادن چندین کوه و دره به زیارت این بقعه مشرف می‌شوند.

امامزاده سید صلاح الدین محمد

امامزاده سید صلاح الدین محمد، در جنوب شهر آبدانان، بر روی تپه‌ای مشرف به قلعه باستانی پشت قلعه، از آثار باستانی دورة ساسانی و بین دو رودخانه شور آب که از رشته کوه کبیر کوه سرچشمه می گیره، واقع شده، ساخت بنای اصلی این بقعه، مربوط به قرون هفتم یا هشتم هجری در زمان سلجوقیانه و در سال ۱۳۷۲ با زیربنای ۵۰ متر مربع بازسازی شده است.

امامزاده ابراهیم قتال (ع)

مرقد مطهر امام زاده ابراهیم قتال (ع)، در استان ایلام و در محور جاده مهران - دهلران، بعد از روستای بیشه دراز، در ۴۵ کیلومتری غرب شهرستان دهلران قرار دارد، امامزاده ابراهیم قتال از نوادگان محمد حنفی، از فرزندان حضرت علی علیه السلام است.