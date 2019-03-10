حضور نماینده قم در فصل آینده لیگ فوتسال جوانان و امید

علی مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجود این که وضعیت حامی مالی تیم فوتسال سوهان محمد سیمای قم در لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور مشخص نیست اما عزم جدی برای تداوم حضور نماینده قم در لیگ‌های پایه فوتسال کشور وجود دارد.



وی افزود: بر اساس این رویکرد، قصد داریم با نام تیم سوهان محمد سیما در فصل آینده لیگ برتر فوتسال جوانان و لیگ امید کشور حضور داشته باشیم و به همین منظور فراخوان برای تست‌گیری از بازیکنان مستعد، توانمند و علاقه‌مند در این بازه سنی را از هفته آینده آغاز می‌کنیم.



سرپرست تیم فوتسال سوهان محمد سیمای قم گفت: نماینده فوتسال قم در سال‌های اخیر به طور همیشگی و با نام‌های مختلف در لیگ برتر فوتسال امید و لیگ برتر جوانان حضور داشته و همواره تیمی مدعی قهرمانی بوده است و این مسیر برای حضور قم در سطح اول فوتسال پایه کشور باید تداوم یابد.



مسعودی بیان داشت: بر اساس برنامه تدوین شده تست‌گیری از بازیکنان ۲ رده سنی جوانان و امید از سه‌شنبه ۲۱ اسفند در سالن شهید حیدریان قم برگزار می‌شود و این آزمون طی ۳ روز شامل ۲۱، ۲۲ و ۲۴ اسفند ادامه می‌یابد تا بازیکنان علاقمند و دارای توانایی توسط مربیان ارزیابی شوند.



وی عنوان کرد: به منظور تقویت تیم از نظر نیروی انسانی مرزی بین بازیکنان بومی و غیربومی قائل نشده‌ایم و این فرصت برای همه وجود دارد اما واضح است که در شرایط مساوی بین ۲ بازیکن بومی و غیربومی، اولویت ما با بازیکن بومی فوتسال قم خواهد بود.



سرپرست تیم فوتسال سوهان محمد سیمای قم تصریح کرد: ارزش حضور در لیگ برتر امید و جوانان، تجربه اندوزی بازیکنان برای حضور در سطح اول فوتسال ایران و لیگ برتر بزرگسالان است برای مثال بازیکنی چون سید حسین رضوی از چنین مسابقاتی رشد می‌کند و در لیگ برتر ۹۷ نیز با وجود سن و سال کم در لیگ به میدان می‌رود و حتی گل زنی هم می‌کند.