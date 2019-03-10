هیچ مرکز درمانی حق خودداری از پذیرش مصدومان۴شنبه آخر سال را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، پیرحسین کولیوند روز یکشنبه در نشست خبری به تشریح برنامه‌های اورژانس کشور برای خدمات رسانی به مصدومان احتمالی حوادث چهارشنبه آخر سال پرداخت و گفت: ما هیچ مصدومی نداشته‌ایم که در چهارشنبه آخر سال مراکز درمانی از پذیرش آنها ممانعت کرده باشند. زیرا مراکز درمانی موظف هستند صفر تا صد خدمات رسانی را به این مصدومان داشته باشند.

وی با عنوان این مطلب که هنوز برخی از مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال گذشته تحت درمان هستند، در ارتباط با هزینه این قبیل مصدومان اظهار داشت: آنچه مسلم است روند درمان این مصدومان طبق مقررات و قوانین کشوری است. یعنی اینکه اگر دفترچه بیمه داشته باشد، هزینه‌های او بر همان اساس محاسبه و در غیر این صورت هزینه‌ها به طور کامل می‌بایست توسط فرد مصدوم که تحت درمان است پرداخت شود.

کولیوند تاکید کرد: بیمارستان‌ها و مراکز درمانی اعم از بخش دولتی و خصوصی در چهارشنبه آخر سال وظیفه دارند مصدومان احتمالی را پذیرش کنند.

وی با عنوان این مطلب که برای جلوگیری از هرگونه اختلال در خدمات رسانی به مصدومان چهارشنبه آخر سال می‌بایست مردم با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند، اظهار داشت: این احتمال وجود دارد که فرد توسط برخی افراد و نیروهای غیرمتخصص به مراکز درمانی منتقل شود که می‌تواند روند درمانی او را دچار مشکل کند.

وی با اعلام اینکه ۵۵۰۰ دستگاه آمبولانس در آماده باش کامل هستند، افزود: ۴۱ فروند بالگرد اورژانس که البته این بالگردها دید در شب نیستند که بتوان در شب چهارشنبه آخر سال از آنها استفاده کرد بلکه در روز روشن می‌توان برای انتقال مصدومان از این بالگردها استفاده نمود.

کولیوند ادامه داد: ۳۳۰ دستگاه موتور آمبولانس به همراه ۶۴ دستگاه اتوبوس آمبولانس در آماده باش کامل برای چهارشنبه آخر سال هستند.

وی با عنوان این مطلب که در تهران علاوه بر پایگاه‌های ثابت از نیروهای سیار نیز استفاده خواهیم کرد، افزود: ما تلاش می‌کنیم بیشترین نقاطی را که پیش بینی می‌شود تجمع مردم در آن نقاط زیاد خواهد بود، پوشش دهیم.

در ادامه، طیب قدیمی معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت از ۵۳ مورد قطع عضو در حوادث چهارشنبه آخر سال گذشته خبر داد و گفت: متأسفانه آسیب‌های اجتماعی این قبیل حوادث بیشتر از آسیب‌های جسمی است.