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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۳۶

طراح صحنه آلمانی در جشنواره جهانی فیلم فجر کارگاه برگزار می کند

طراح صحنه آلمانی در جشنواره جهانی فیلم فجر کارگاه برگزار می کند

زیلکه بوئر طراح صحنه فیلم‌های سینمای آلمان در سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر کارگاه تخصصی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر، زیلکه بوئر (Silke Buhr) طراح صحنه آلمانی به واسطه همکاری در ۲ فیلم از فلوریان هنکل فونن دونرسمارک (Florian Henckel von Donnersmarck) کارگردان شهیر آلمانی توانست در مجامع جهانی شناخته شود.

طراحی صحنه ۲ فیلم از این کارگردان یعنی «زندگی دیگران» (The Lives of Other) محصول ۲۰۰۶ و فیلم «هرگز به دوردست نگاه نکن» (Never Look Away) محصول ۲۰۱۸ به عهده بوئر بوده که اولی برنده اسکار بهترین فیلم خارجی زبان و دومی نامزد همین بخش در مراسم اسکار شد.

جشنواره جهانی فیلم فجر در دوره سی و هفتم همچون دوره‌های قبل کارگاه‌های انتقال تجربه را در رشته‌های مختلف سینما در نظر گرفته است تا تجربه بزرگان سینمای جهان به سینماگران و علاقه مندان به سینما منتقل شود.

تاکنون حضور لوکا بیگاتزی فیلمبردار ایتالیایی برای برگزاری کارگاه تخصصی فیلمبرداری و زیلکه بوئر طراح صحنه آلمانی برای برگزاری کارگاه تخصصی طراحی صحنه در سینما، قطعی شده است. دیگر مهمانان این بخش و همچنین زمان دقیق کارگاه‌ها متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

آدرس سایت رسمی جشنواره Fajriff.com و پست الکترونیکی جشنواره Info@Fajriff.com است.

سی و هفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر از ۱۸ تا ۲۶ آوریل ۲۰۱۹ (۲۹ فروردین تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸) به دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 4564056

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