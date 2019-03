طراح صحنه آلمانی در جشنواره جهانی فیلم فجر کارگاه برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر، زیلکه بوئر (Silke Buhr) طراح صحنه آلمانی به واسطه همکاری در ۲ فیلم از فلوریان هنکل فونن دونرسمارک (Florian Henckel von Donnersmarck) کارگردان شهیر آلمانی توانست در مجامع جهانی شناخته شود.

طراحی صحنه ۲ فیلم از این کارگردان یعنی «زندگی دیگران» (The Lives of Other) محصول ۲۰۰۶ و فیلم «هرگز به دوردست نگاه نکن» (Never Look Away) محصول ۲۰۱۸ به عهده بوئر بوده که اولی برنده اسکار بهترین فیلم خارجی زبان و دومی نامزد همین بخش در مراسم اسکار شد.

جشنواره جهانی فیلم فجر در دوره سی و هفتم همچون دوره‌های قبل کارگاه‌های انتقال تجربه را در رشته‌های مختلف سینما در نظر گرفته است تا تجربه بزرگان سینمای جهان به سینماگران و علاقه مندان به سینما منتقل شود.

تاکنون حضور لوکا بیگاتزی فیلمبردار ایتالیایی برای برگزاری کارگاه تخصصی فیلمبرداری و زیلکه بوئر طراح صحنه آلمانی برای برگزاری کارگاه تخصصی طراحی صحنه در سینما، قطعی شده است. دیگر مهمانان این بخش و همچنین زمان دقیق کارگاه‌ها متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

آدرس سایت رسمی جشنواره Fajriff.com و پست الکترونیکی جشنواره Info@Fajriff.com است.

سی و هفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر از ۱۸ تا ۲۶ آوریل ۲۰۱۹ (۲۹ فروردین تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸) به دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار می‌شود.