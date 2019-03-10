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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۵۵

رئیس ستاد راهیان نور سپاه کربلا خبر داد:

پیش بینی اعزام ۲۲ هزار مازندرانی در ایام نوروز به راهیان نور

پیش بینی اعزام ۲۲ هزار مازندرانی در ایام نوروز به راهیان نور

ساری - رئیس ستاد راهیان نور سپاه کربلا گفت: پیش بینی می‌شود امسال ۲۲ هزار نفر از محلات مختلف در ایام نوروز به اردوهای راهیان نور اعزام شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عسگر مجیدی پیش ازظهر یکشنبه در نشست خبری ستاد راهیان نور استان، دفاع مقدس را دوران مقابله و ایستادگی برابر ظلم دانست و گفت: این دوران به جهان نشان داد که ایران روی آرمان خود ایستاده است.

وی افزود: راهیان نور یکی از ابزارها و برنامه‌هایی است که نشان می‌دهد ملت ایران در دوران دفاع مقدس برابر استکبار ایستاده و آرمان ظلم ستیزی را تبلور داده است.

وی ادامه داد: راهیان نور ترویج کننده فرهنگ ایثار و شهادت برای ملت ایران است زیرا ملت ایران جهاد و شهادت را مقدس می‌داند و راهیان نور نشان دهنده مظلومیت ملت ایران است.

رئیس ستاد راهیان نور سپاه کربلا یادآور شد: زیباترین مدال و بزرگترین دستاورد در ویترین ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس است که سبب صدور انقلاب اسلامی شده است.

سرهنگ مجیدی یادآور شد: در سال جاری اردوی راهیان نور از آبان ماه با حضور دانش آموزان آغاز شد و چهار هزار و ۲۰۰ دانش آموز دختر و سه هزار دانش آموز پسر در قالب ۸۰ کاروان دختر و ۴۰ کاروان پسر به راهیان نور اعزام شدند.

وی گفت: همچنین امسال پیش بینی می‌شود دو هزار و ۵۰۰ دانشجو نیز به مناطق راهیان نور اعزام شوند و این تعداد تا ۲۰ اسفند به مناطق عملیاتی اعزام می‌شوند.

رئیس ستاد راهیان نور سپاه کربلا با اشاره به آغاز کاروان راهیان نور از محلات گفت: پیش بینی می‌شود حدود ۲۲ هزار نفر تا فروردین ۹۸ به مناطق عملیاتی اعزام شوند.

وی از اعزام کاروان خانواده‌های مدافع حرم و خانواده شهیدان خبر داد و گفت: همچنین در اردوگاه‌ها از خانواده‌هایی که با خودروهای شخصی سفر می‌کنند نیز پذیرایی می‌شود.

سرهنگ مجیدی تصریح کرد: چهار دستگاه اتوبوس خادمان به سه اردوگاه شهید جعفرزاده در اندیمشک، شهید بلباسی و شهید شیرسوار اعزام شدند.

ریس ستاد راهیان نور سپاه کربلا، برنامه رهاورد سرزمین نور را از جمله برنامه شاخص در راهیان نور برشمرد و گفت: معرفی استان مازندران و نقش آن در دفاع مقدس از اهداف این برنامه است.

وی کلنگ زنی یادمان هفت تپه را از دیگر برنامه‌های شاخص در راهیان نور اعلام کرد و بازدید از مناطق عملیاتی نظیر دهلاویه، هویزه، طلائیه، شلمچه، اروند و هفت تپه از دیگر برنامه‌ها است.

کد مطلب 4564080

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