زیرساخت های خوبی در مناسبات فرهنگی ایران و ترکیه وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی در این دیدار که با حضور سیدمحمدمجتبی حسینی معاون امور فرهنگی و عباس خامه یار معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات برگزار شد، افزود: امیدوارم با حضور سفیر جدید ترکیه در تهران روابط فرهنگی و هنری دو کشور بیش از گذشته گسترش یابد.

وی ادامه داد: موافقتنامه‌های فرهنگی، علمی، دینی و رسانه‌ای متنوعی میان دو کشور به امضا رسیده است که اجرایی کردن آن کمک زیادی به گسترش روابط دو کشور می‌کند.

صالحی با اشاره به کمیسیون مشترک فرهنگی دو کشور افزود: این کمیسیون نیز نقش مؤثری در پیشبرد روابط و تعاملات فرهنگی دو کشور دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت تدبیر و امید در ادامه با اشاره به جشنواره‌های فرهنگی و هنری فجر گفت: این جشنواره‌ها نیز می‌تواند نقش مؤثری در تقویت روابط دو کشور و همچنین معرفی آثار فرهنگی و هنری ایران و ترکیه داشته باشد. حضور کشور ترکیه در جشنواره‌های مختلف فجر در تقویت این روابط مؤثر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاریخ و تمدن دیرینه کشورمان بر گسترس تولیدات و محصولات مشترک فرهنگی و هنری در زمینه‌های سینمایی، موسقی، کتاب و ترجمه آثار، هنرهای تجسمی، خوشنویسی و … در قالب برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌هایی مانند نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، جایزه جهانی کتاب سال، جشنواره موسیقی فجر و فیلم و… تاکید کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز در دیدار با «دریا اورس» سفیر جدید کشور ترکیه در تهران با بیان اینکه زیرساخت‌های خوبی در مناسبات فرهنگی و هنری دو کشور وجود دارد، گفت: روابط فرهنگی ایران و ترکیه فضاهای مختلف کم بدلیلی را فراهم کرده که منجر به گسترش روابط دو کشور شده است.

در ادامه این دیدار دریا اورس سفیر جدید ترکیه در تهران با بیان اینکه زبان فارسی در ترکیه علاقه مندان زیادی دارد، گفت: علاقه مند به گسترس روابط میان دو دولت و ملت در حوزه‌های مختلف به ویژه کتاب و ادبیات هستیم و این آمادگی را داریم تا در تبادل آثار در کتابخانه های دو کشور همکاری‌های لازم را داشته باشیم.

وی ادامه داد: در ترکیه صنعت چاپ کتاب پیشرفت خوبی داشته و ترجمه آثار مدرن و کلاسیک ادبیات فارسی در این کشور منتشر می‌شود.

دریا اورس در عین حال تصریح کرد: ما در کشور خود از ادبیات و تقویت زبان فارسی حمایت می‌کنیم و در حال حاضر در ٥ شهر ترکیه زبان فارسی به عنوان زبان اصلی در آن مناطق در حال تدریس است.

سفیر کشور ترکیه در تهران در ادامه بر تبادل روابط علمی با دانشگاه‌ها و مؤسسات فرهنگی و هنری دو کشور تاکید کرد.

وی افزود: سینمای ایران نیز در کشور ترکیه علاقه مندانی دارد و از موسیقی اصیل ایرانی استقبال زیادی می‌شود.

سفیر ترکیه در تهران در پایان بر تقویت ایران شناسی و شناسایی فرهنگ و هنر دو کشور به ملت‌های ایران و ترکیه تاکید کرد.