کرسی ترویجی حب ذات به روایت ملاصدرا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به همت دانشگاه شهیدرجایی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ششمین کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه‌های علمی با عنوان حب ذات به روایت ملاصدرا در مقایسه با خودگروی روان شناختی برگزار می‌شود.

ارائه دهنده این کرسی عبدالله صلواتی، دانشیار دانشگاه شهید رجائی است و صادق نصری دانشیار دانشگاه شهید رجایی هم مدیریت جلسه را به عهده دارد.

ناقدین این کرسی ترویجی زکریا بهارنژاد، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و عین اله خادمی استاد دانشگاه شهید بهشتی هستند.

جلسه نامبرده روز دوشنبه بیستم اسفندماه ساعت ۱۳ تا ۱۵ در سالن شهید باهنر دانشگاه شهید رجایی برگزار می‌شود.