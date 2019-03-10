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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۰۰

فردا ظهر؛

کرسی ترویجی حب ذات به روایت ملاصدرا برگزار می شود

کرسی ترویجی حب ذات به روایت ملاصدرا برگزار می شود

ششمین کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه های علمی با عنوان حب ذات به روایت ملاصدرا در مقایسه با خودگروی روان شناختی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به همت دانشگاه شهیدرجایی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ششمین کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه‌های علمی با عنوان حب ذات به روایت ملاصدرا در مقایسه با خودگروی روان شناختی برگزار می‌شود.

ارائه دهنده این کرسی عبدالله صلواتی، دانشیار دانشگاه شهید رجائی است و صادق نصری دانشیار دانشگاه شهید رجایی هم مدیریت جلسه را به عهده دارد.

ناقدین این کرسی ترویجی زکریا بهارنژاد، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و عین اله خادمی استاد دانشگاه شهید بهشتی هستند.

جلسه نامبرده روز دوشنبه بیستم اسفندماه ساعت ۱۳ تا ۱۵ در سالن شهید باهنر دانشگاه شهید رجایی برگزار می‌شود.

کد مطلب 4564100

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