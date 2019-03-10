مراجعه ۱۲۳۰ نفر به کمیسیون پزشکی بنیاد شهید استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین شعبانیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در رابطه با اقدامات کمیسیون پزشکی بنیاد شهید همدان عنوان کرد: یکی از مأموریت‌های اصلی بنیاد شهید تعیین درصد جانبازی و مجروحیت رزمندگان است و هر سال چند کمیسیون پزشکی در این خصوص برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال ۵ کمیسیون پزشکی برگزار و یک هزار و ۲۳۰ نفر از ایثارگران و جانبازان تحت بررسی قرار گرفتند و تعیین درصد شدند، اضافه کرد: برخی برای اولین بار به این کمیسیون مراجعه می‌کنند و در کمیسیون احراز شرکت کرده و یک سری هم به علت تشدید عوارض می‌توانند هر سه سال یک بار در کمیسیون پزشکی شرکت کنند.

شعبانیان با بیان اینکه حدود ۷ درصد از مراجعان بار اولی هستند که تعیین درصد می‌شوند، عنوان کرد: بنیاد شهید در امور درمانی خرید خدمت انجام داده است.

ساخت نرم افزارهای چند رسانه‌ای برای شهدا

معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان نیز در این نشست با بیان اینکه از ابتدای شروع ساخت نرم افزارهای چند رسانه‌ای برای شهدا تاکنون ۱۵ نرم افزار را به جامعه عرضه کرده‌ایم، عنوان کرد: سعی شده از شهدای مطرح وکسانی که در حوزه‌های مختلف عملیاتی، فرهنگی و اجتماعی نقش داشتند شروع کنیم کما اینکه برخی از این شهدا دارای جایگاه ملی هستند.

ابوالفضل خلیلی شهید حسین همدانی، شهید چیت سازیان، شهید طالبیان و شهید حاج رسول حیدری را از شهدای مطرح کشور عنوان کرد و با بیان اینکه برخی شهدا کمتر شناخته شده‌اند که موظف به شناساندن آنها هستیم، عنوان کرد: شناسان شهدا تنها به عهده بنیاد شهید نیست و مجموعه‌های فرهنگی دیگر نیز می‌توانند در این زمینه اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در تهیه نرم افزارهای چند رسانه‌ای زندگینامه، وصیت نامه، مصاحبه با هم رزمان شهدا، خانواده شهدا و کتب منتشر شده در مورد شهید معرفی می‌شود، گفت: نسل جوان و دانشجو می‌توانند از این نرم‌افزارها استفاده کنند.

وی در خصوص برنامه پدران آسمانی نیز با بیان اینکه این کار یک اقدام مردمی است و فرزندان شهدا با تشکیل اکیپ‌های مختلف در شهرستان‌ها کار را انجام می‌دهند، گفت: بنیاد شهید تنها نقش نظارتی دارد.

خلیلی عنوان کرد: تا امروز نماینده به مجموعه بنیاد شهید معرفی نشده و منتظر اعلام نفرات هستیم تا برنامه پدران آسمانی را برگزار کنیم.