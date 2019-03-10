به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، جین فوندا، تیری فرمو مدیر فستیوال فیلم کن و الکساندر پین فیلمساز شب شنبه در «نشست ترمیم فیلم اچ‌اف‌پی‌ای» ه در هتل تی‌تر ات ایس در لس‌آنجلس برگزار شد، شرکت کردند. انجمن رسانه‌های خارجی هالیوود یا اچ‌اف‌پی‌ای که ترمیم فیلم را تبدیل به یکی از اولویت‌های اصلی خود در فعالیت‌های خیریه سالانه‌اش کرده، با «بنیاد فیلم» و «انستیتو لومیر» برای روی صحنه بردن این رخداد همکاری کرد.

ژان-کریستوفر هوراک کارگردان «آرشیوهای فیلم و تلویزیون یوسی‌ال‌ای» و گروور کریسپ معاون اجرایی مدیریت دارایی، ترمیم فیلم و استادی دیجیتال شرکت سونی پیکچرز انترتینمنت هم از دیگر چهره‌های شناخته‌شده حاضر در این رخداد بودند.

فرمو که در عین حال مدیر انستیتو لومیر هم هست، نشست را با برنامه‌ای درباره پروژه ترمیم برادران لومیر آغاز کرد. فوندا، پین، هوراک و کریسپ در پنلی درباره اهمیت فرهنگی نگهداری از سینمای هنری با هدایت ساندرا شولبرگ، رئیس شرکت ایندی‌کولکت که فیلم‌های مستقل آمریکایی را ترمیم می‌کند، شرکت کردند. برنامه شب با نمایش نسخه ترمیم شده فیلم «یک مشت دلار» سرجیو لئونه با نقش‌آفرینی کلینت ایستوود به پایان رسید.

نشست ترمیم فیلم اچ‌اف‌پی‌ای بعد از اهدای بیش از ۲۰۰ هزار دلار توسط اچ‌اف‌پی‌ای به فستیوال لومیر برای حمایت از دومین فاز ترمیم فیلم‌های یک دقیقه‌ای برادران لومیر راه‌اندازی شد. تا امروز، اچ‌اف‌پی‌ای در شراکت با بنیاد فیلم توانسته تأمین مالی ترمیم بیش از ۹۰ فیلم سینمایی کلاسیک را عملی کند که می‌توان از جمله آن‌ها به «چهره‌ای در میان جمعیت» ساخته الیا کازان، «کفش‌های قرمز» ساخته مایکل پاول و امریک پرس‌برگر، نخستین نسخه سینمایی «مرگ یک فروشنده» با نقش‌آفرینی فردریک مارش و «سه گانه آپو» ساخته ساتیاجیت ری اشاره کرد.

مهر تاتنا رئیس اچ‌اف‌پی‌ای روز سه‌شنبه در هنگام اعلام خبر برگزاری رخداد گفته بود: «حفاظت از میراث سینمایی‌مان از طریق حمایت از ترمیم فیلم یکی از مهم‌ترین تعهدهای اچ‌اف‌پی‌ای است، مخصوصاً با توجه به اینکه ۵۰ درصد از فیلم‌هایی که پیش از سال ۱۹۵۰ ساخته شده‌اند برای همیشه از دست‌مان رفته‌اند».

او اضافه کرد: «از طریق رخدادهایی مانند این نشست، ما امیدواریم بتوانیم اهمیت حفاظت از هنرمندی استادان گذشته که کارشان به الهام بخشیدن و اثر گذاشتن روی دیگران را ادامه خواهند داد، به نسل‌های آینده فیلمسازان بشناسانیم».