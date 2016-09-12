حضور مدیر جشنواره کن در بزرگداشت برادران لومیر در تورنتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، مدیر جشنواره فیلم کن در جشنواره فیلم تورنتو به بیان روایت خودش از آرشیو فیلم لومیر می‌پردازد.

تیری فرمو از مهمانان جشنواره فیلم تورنتو در این آخر هفته است، اما این دیدار ربطی به جایگاه او در ارتباط با جشنواره فیلم کن ندارد بلکه او به عنوان رییس انستیتو لومیر فرانسه در لیون به جشنواره تورنتو می‌رود.

او برای بیان روایت خودش از فیلم «لومیر!» که خودش تهیه کرده و ترکیبی از ۱۰۰ فیلم کوتاه است که توسط برادران لومیر در فاصله ۱۸۹۵ تا ۱۹۰۵ گرفته شده و به ندرت بر پرده بزرگ به نمایش درآمده‌اند راهی تورنتو شده‌ است.

فرمو این فیلم را با همکاری برتران تاورنیه کارگردان فرانسوی که رییس انستیتو لومیر است تهیه کرده است. این فیلم به مناسبت صد و بیستمین سالگرد سینما در فرانسه در سال ۲۰۱۵ تهیه شده بود.

فرمو در این باره گفت: لویی لومیر و دستیارانش حدود ۱۵۰۰ فیلم ۵۰ ثانیه‌ای تهیه کرده بودند. به جز ۵ سال اول کار آنها، بقیه فیلم‌های آنها هرگز در سینماها به نمایش درنیامده‌اند. هدف از ساخت فیلم «لومیر!» این بود تا فیلمی ساخته شود که همه این فیلم ها را به مخاطبانی که هرگز نمی‌توانند به این فیلم ها دسترسی داشته باشند نشان بدهیم.

فرمو گفت او فیلم مشهور «کارگرها کارخانه لومیر را ترک می‌کنند» را بیش از همه دوست دارد که فیلم مشهور برادران لومیر است و نشان می‌دهد کارگران در حال خروج از گیت کارخانه آنها در لیون هستند. این فیلم یکی از نخستین فیلمبرداری‌ها از کارگران در تاریخ سینما است.

در مجموع فیلم «لومیر!» ۱۱۴ فیلم از ۱۴۲۲ فیلمی که توسط برادران لومیر و دستیارانشان در فاصله سال‌های ۱۸۹۵ تا ۱۹۰۵ گرفته شده‌اند را گردآورده است.

به گفته فرمو، همه این فیلم‌ها به صورت ۳۵ میلیمتری فیلمبرداری شده‌اند ولی نیاز است که بازسازی شوند.

وی گفت در جشنواره کن امسال ما از پاکستان و اسلوونی نیز فیلم‌هایی نشان دادیم چون سینما میراث ملی است و کار مارتین اسکورسیزی یعنی ایجاد «بنیاد سینمای جهان» نیز کاری بنیادی در این زمینه است.

فرمو پس از برگزاری جشنواره تورنتو به لیون بازمی‌گردد تا جشنواره سالانه لومیر را که از ۸ تا ۱۸ اکتبر برگزار می‌شود، ترتیب دهد. این جشنواره امسال به گرامیداشت کاترین دونو می‌پردازد و جایزه لومیر را که سال پیش به مارتین اسکورسیزی اهدا شده بود، امسال به وی اهدا می‌کند. این جشنواره امسال از مارسل کارنه کارگردان فرانسوی که به عنوان یکی از چهره‌های شاخص جنبش رئآلیسم شاعرانه شناخته می‌شود تقدیر می‌کند.