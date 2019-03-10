حمایت مالی صندوقهای پژوهشی از استارت آپ ها و ایده های نو

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا قربانی امروز در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم رونمایی از همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق‌های پژوهش و فناوری گفت: صندوق‌های پژوهش و فناوری طبق برنامه سوم توسعه تأسیس شده‌اند؛ این صندوق‌ها وظایفی در حوزه توسعه فناوری دارند که اعطای تسهیلات یکی از اقدامات آنهاست.

وی با بیان اینکه صندوق‌های پژوهش و فناوری در جغرافیای کشور پراکنده هستند، گفت: هر یک از صندوق‌های پژوهش و فناوری در زمینه تخصصی فعالیت می‌کنند که همین موضوع یک امتیاز برای شرکت‌های دانش بنیان محسوب می‌شود.

معاون تسهیلات و تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به همکاری جدید صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: در مدل همکاری جدید، تسهیلات و خدمات از این پس از سوی صندوق‌های پژوهش و فناوری به شرکت‌های دانش بنیان اعطا می‌شود و این نوعی برون سپاری محسوب می‌شود.

قربانی با بیان اینکه همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری دو مدل تعریف شده است، گفت: در این مدل، تسهیلات مستقیم و خط اعتباری در نظر گرفته شده است؛ این مدل جدید برای ۱۲ صندوق است و بالغ بر هزار میلیارد تومان است؛ از این میزان ٢١۶ میلیارد تومان در قالب تسهیلات و ۷۰۰ میلیارد تومان در قالب خط اعتباری به صندوق‌های پژوهش و فناوری از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص یافته است.

معاون تسهیلات و تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی خاطر نشان کرد: با این تسهیلات صندوق‌های پژوهش و فناوری می‌توانند اقدام به اعطای تسهیلات به شرکت‌ها کنند و در راستای اساس نامه خود فعالیت داشته باشند؛ اعطای خط اعتباری به این صندوق‌ها دیگر مدل همکاری ماست؛ در این مدل خط اعتباری صندوق‌های پژوهش و فناوری عملاً عامل صندوق نوآوری و شکوفایی هستند به گونه‌ای که طرح‌ها را بررسی و ارزیابی می‌کنند و بعد از انعکاس قرارداد و نظارت تأمین مالی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی انجام می‌شود.

قربانی خاطر نشان کرد: امیدواریم با تخصیص این هزار میلیارد تومان به صندوق‌های پژوهش و فناوری، شرکتهای دانش بنیان بتوانند راحت تر به تسهیلات صندوق دسترسی پیدا کنند.

معاون تسهیلات و تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: تا پایان سال کل صندوق‌هایی که تقاضای خود را ارائه کرده باشند و پرونده‌ای در صندوق نوآوری داشته باشند را تأمین مالی خواهیم کرد.

قربانی گفت یکی از ویژگی‌هایی که تسهیلات مستقیم ما به صندوق‌های پژوهش و فناوری دارد این است که صندوق نوآوری و شکوفایی قانونا می‌تواند تنها به شرکت‌های دانش بنیان تسهیلات اعطا کند و تسهیلات ما خاص شرکت‌های دانش بنیان است که مراحلی دارد و باید مجوزهایی از سوی معاونت علمی دریافت کنند تا به عنوان شرکت‌های دانش بنیان شناخته شوند. ولی فعالان دیگری در حوزه فناوری داریم مانند استارت آپها، شرکت‌های خلاق و نوآور، شرکت‌های فناور و… که هنوز نتوانسته‌اند مجوز دانش بنیانی خود را بگیرند.

وی ادامه داد: مزیت تسهیلات مستقیم ما به صندوق‌های پژوهش و فناوری این است که صندوق‌های پژوهش و فناوری مانعی برای اعطای تسهیلات و حمایت ازاستارت آپها، شرکت‌های خلاق و نوآور، شرکت‌های فناور و… ندارند؛ از این رو ما به صورت غیر مستقیم و از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری می‌توانیم از این شرکت‌های فناوری که دارای ایده نو هستند حمایت کنیم.

به گفته وی بر اساس اساسنامه صندوق‌های پژوهش و فناوری می‌تواند از شرکت‌های دانش بنیان و غیر دانش بنیان حمایت کنند.