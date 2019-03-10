به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه‌داستان «سگی در خانه یک آنارشیست دست دوم» نوشته احمد آرام به‌تازگی توسط نشر پیدایش منتشر و راهی بازار نشر شده است.

داستان‌های این مجموعه، روانشناختی هستند و درباره انسان‌های سال‌های اخیر و زندگی معاصرشان نوشته شده‌اند. آرام در این داستان‌ها زاویای مختلف روحی این آدم‌ها را به تصویر کشیده و این کار را در خلال روایت اتفاقات زندگی پر پیچ و خم زندگی آن‌ها انجام داده است.

شخصیت‌های داستان‌های مجموعه پیش رو، در کلان‌شهرها زندگی می‌کنند اما آرام همچنان تعلق‌خاطر خود به فضای بومی و زندگی غیرشهری را در این داستان‌ها حفظ کرده است.

کتاب «سگی در خانه یک آنارشیست دست دوم» ۵ داستان کوتاه را از آرام شامل می‌شود که عناوین‌شان به ترتیب عبارت است از: «بنگ‌بنگ»، «سگی در خانه یک آنارشیست دست دوم»، «خارپشت»، «بزاق مار» و «دهان باز لولیتای چپ‌دست».

در قسمتی از داستان «بزاق مار» از این کتاب می‌خوانیم:

وقتی حرفش تمام شد سالار صورتش را به او نزدیک کرد و سالور یک سیلی محکم نواخت توی صورتش. بعد تکیه داد به پشتی مبل. سالار نشان داد که درد نکشیده و شق و رق نشست و بالِ تی‌شرتش صورت عرق‌کرده‌اش را پاک کرد و به سالور گفت: «اون چیزی رو که می‌خواستی به عمو شرلوک بگی یادت نره، ممکنه بعداً دیر شه، اگه دیر شه دیگه فایده‌ای نداره.»

سالور رفت توی خودش و رئیس‌مآبانه بهش نگاه کرد. بعد از کمی مکث جواب داد: «خوشحالم که به فکرم هستی سالار، ولی گمونم موضوعش رو فراموش کردم. یه‌کم فکر کن شاید بتونی بهم کمک کنی!»

سالار حیرت‌زده خشکش زد. مانند آدمی که افتاده باشد توی تله نگاه تلخش روی پوست زردانبوی صورتش پهن شد و لب‌هاش شروع کردند به لرزیدن. سالور دلسوزانه گفت: «خجالت نکش عموسالار، عموشرلوک از خودمونه، یه کم به مخت فشار بیار ولی به شرطی که نپری تو مستراح و وقت بگذرونی برا یادآوری. باشه؟»

«باشه.»

سالور دست‌هاش را به هم مالید و موفق شد یک لبخند ساختگی بیندازد تو صورتش و نگاهش کند. سالار از جاش پرید و داد زد: «فولکس واگن!»

«آها… باریک‌الله… احسنت… ولی یادت باشه به کسی نگی که من موضوع رو فراموش کرده بودم، اوکی؟»

«اوکی!»

سالور چرخید به طرف من و گفت: «عموشرلوک، اولین اتومبیلی که او ساخت فولکس‌واگن قورباغه‌ای بود. او برای کارخونه خودش یه آرم انتخاب کرد و اونم آرم شهر اشتوتگارت بود. بعد مدتی در سال ۱۹۶۳ خودروی افسانه‌ای ۹۱۱ رو طراحی کرد و با این کارش اولین خودروی اسپرت دنیا تولید شد. فولکس‌واگن تو آلمان یه خودروی ملی و ارزون‌قیمته، مخصوص طبقه ندار....

این کتاب با ۲۰۰ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده است.