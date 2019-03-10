هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبایی، هشتمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران، به میزبانی جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی و معاونت فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی و با حضور ۱۰ تیم از دانشگاه علامه طباطبایی، با رویکرد بررسی دستاوردهای چهل سالگی انقلاب اسلامی هجدهم اسفند ماه در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی شروع به کار کرد.

در مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات ابتدا علیرضا ثلاثی، دبیر اجرایی مسابقات، توضیحاتی پیرامون قوانین مناظره جهت آشنایی بیشتر تیم‌ها با اصول و فنون صحیح مناظره به تیم‌ها ارائه کرد و سپس اولین مناظره بین تیم‌های تأمل به عنوان تیم موافق و تراز به عنوان تیم مخالف با گزاره‌ی، ارتباط مستقیم نهاد روحانیت با سیاست، باعث ایجاد فاصله میان مردم و روحانیت می‌شود، به علت عدم حضور تیم تراز با راهیابی تیم تأمل به مرحله بعد به پایان رسید.

دومین مناظره نیز بین تیم اکسیر سخن به عنوان تیم موافق و تیم بامداد به عنوان تیم مخالف با گزاره‌ی، همه پرسی استقلال یک قومیت (در صورت لزوم) می‌بایست در میان تمامی مردم آن کشور برگزار شود، با عدم حضور تیم اکسیر سخن و راهیابی تیم بامداد به مرحله بعدی پایان یافت.

اما در سومین مناظره تیم خاورمیانه به عنوان تیم موافق و تیم آیه به عنوان تیم مخالف با گزاره‌ی، در شرایط کنونی ایران نظام پارلمانی کارآمدتر از نظام ریاستی است، به بحث و مناظره نشستند و تیم آیه با ۹۵ امتیاز در مقابل تیم خاورمیانه با ۷۳ امتیاز با رأی و نظر داوران راهی دور بعدی مناظرات شد.

همچنین تیم ثامن الاحجج به عنوان تیم موافق و تیم رویش به عنوان تیم مخالف با گزاره‌ی، علت اصلی ناآرامی‌های دی ماه ۱۳۹۶ نارضایتی اقتصادی مردم بود، به مناظره پرداختند که تیم ثامن الحجج با ۱۰۲ امتیاز در مقابل تیم رویش با ۶۵ امتیاز به مرحله بعد رفت.

تیم منطق پارسی به عنوان تیم موافق و تیم گام دوم به عنوان تیم مخالف نیز با گزاره‌ی، افزایش حضور اجتماعی زنان موجب تحکیم نظام خانواده می‌شود، با یکدیگر مناظره کردند که در نهایت تیم گام دوم با برتری ۱۰ امتیازی به مرحله بعد راه یافت.

در مرحله بعدی از مناظرات نیز ۶ تیم تأمل، بامداد، آیه، ثامن الحجج، گام دوم و منطق پارسی برای ورود به مرحله نیمه نهایی به رقابت پرداختند که ۴ تیم تأمل، ثامن الحجج، بامداد و منطق پارسی موفق به ورود به این مرحله شدند.

در روز نخست این مسابقات، مهری سادات موسوی، ریاست جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی، حسینی، ملوندی، عسگری مقدم، لطفی و محمد تقی زاده به عنوان هیئت داوران به ارزیابی مناظرات و انتخاب گروه‌های منتخب پرداختند.