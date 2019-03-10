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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۴۵

مراسم گرامیداشت شهادت امام هادی(ع) در ورامین برگزار شد

مراسم گرامیداشت شهادت امام هادی(ع) در ورامین برگزار شد

ورامین-مراسم گرامیداشت شهادت امام هادی(ع) در مصلی صاحب الزمان(عج) ورامین برگزار شد.

به گزار، خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت شهادت امام هادی (ع) ظهر یکشنبه با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در ورامین و نیز حضور پرشور مردم مؤمن و انقلابی ورامین، روحانیون و طلاب این شهرستان در مصلی صاحب الزمان (عج) برگزار شد.

امام جمعه ورامین در حاشیه این مراسم با بیان اینکه در زمان امام هادی (ع) و امام حسن عسگری (ع) اوج فشار بر ائمه وجود داشت، به خبرنگار مهر گفت: امام هادی (ع) در این اوضاع خفقان و در حالی که ارتباط با بدنه جامعه بسیار سخت بود در «زیارت جامعه کبیره» اقدام به تبیین جایگاه امامت و ولایت کردند.

آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی اضافه کرد: عبودیت و بندگی امام علی النقی (ع) بی نظیر است.

وی با بیان اینکه توحید، تحصیل علم، رسیدگی به مستمندان، فقرا، مبارزه با ظلم و استکبار از خصوصیات بارز امام علی النقی (ع) است، گفت: زیارت جامعه کبیره یک دوره کامل امام شناسی و بررسی نقش و تأثیر امام در جامعه است و نه تنها معارف امامت و ائمه قبل از امام هادی (ع) تشریح شده که شیعیان نسبت به ائمه بعد از آن حضرت و نیز دوران غیبت آماده می‌شوند.

کد مطلب 4564397

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