بزرگترین معروف انقلاب اسلامی زنده کردن نام خدا در دنیا بود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان، حضرت آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی در جلسه شورای ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان دیواندره ضمن تبریک فرارسیدن ماه رجب اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر یک امر واجبی است و نشانه ایمان هرفرد است.

وی بی تفاوتی در برابر منکرات را جایز ندانست و بیان کرد: بی تفاوتی در برابر منکرات را شرع مقدس مورد نکوهش قرار داده است و خداوند فطرتی در وجود انسان‌های مؤمن قرارداده که نمی‌تواند نسبت به منکرات بی تفاوت باشد.

نماینده ولی فقیه در کردستان یکی از نشانه‌های فرد مؤمن مودت به اهل بیت دانست و افزود: دوست داشتن و مودت به اهل بیت در نظر اسلام این قدر مهم بوده که در قرآن کریم به عنوان پاداش رسالت پیامبر اکرم معرفی شده است.چون فریضه واجب امر به معروف و نهی از منکر یکی از ویژگی جای اهل بیت (ع) بود.

وی گفت: یکی از وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر ساماندهی و ایجاد بستر و فضای مناسبت جامعه در راستای اهداف فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.

حضرت آیت الله حسینی شاهرودی افزود: با استقرار حکومت اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر در ایران زنده شد که ایستادگی در برابر کفر، استکبار و زورگویان عالم بزرگترین نهی از منکر است.

نماینده ولی فقیه تصریح کرد: بزرگترین معروف انقلاب اسلامی ایران این بود که نام خدا در تمام دنیا زنده کرد و مبنای خدا محوری در جامعه جایگزین شیطان محوری کرد.

آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی با بیان اینکه برای داشتن یک جامعه سالم، تک‌تک افراد در جوامع اسلامی نسبت به هم مسؤول هستند، اظهار کرد: توجه به دستورات دین ضروری است و اگر نسبت به این مسائل بی‌توجه باشیم آسیب‌های اجتماعی در حوزه‌های مختلف باوجود می‌آید.

حسینی‌شاهرودی افزود: همه ما روزی در درگاه الهی قرار می‌گیریم و باید پاسخگو باشیم لذا از این فرصت که در اختیار داریم برای خدمت به مردم استفاده کنیم و تمام جهات را به صورت همزمان ببینیم.

وی خاطرنشان کرد: برای درک جایگاه امر به معروف و نهی از منکر و آنچه در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد مرور آیات قرآن که در رابطه با این فریضتین الهی و اهمیت آن ضروری است.

آیت‌الله حسینی‌شاهرودی عنوان کرد: هر کس از مؤمنین نسبت به سایر مؤمنان یک تعهد دارد که این تکلیف با امر به معروف و نهی از منکر محقق می‌شود.

وی اظهار کرد: سعادت انسان‌ها در گروه احیا و ترویج امر به معروف و نهی از منکر است و ترک این فریضتین برکت را از زندگی فردی و اجتماعی انسان حذف می‌کند.

وی افزود: با امر به معروف و نهی از منکر است که جلو فساد، دزدی، ظلم و فحشاء گرفته می‌شود لذا باید همه به این مهم توجه کنند

وی اذعان داشت: امر به معروف هم برای سلامت جامعه است و همه باید در این راستا تلاش کنند چرا که هر وقت انسان به یاد خدا باشد از گناه دور می‌شود..

نماینده ولی فقیه در استان کردستان اضافه کرد: دشمنان هیچ وقت دست از دشمنی علیه اسلام و دین بر نمی‌دارد و ما نیز برای مقابله با آنان باید بر اساس دستورات دین اسلام حرکت تا مانع پیشبرد اهداف آنها شویم.

آیت الله حسینی‌شاهرودی افزود: در این چهل سال انقلاب شاهد ایرانی مقتدر و با صلابت هستیم که امت اسلامی را به وحدت نزدیک کرد و هم اینکه یک گروه مقاومتی را تشکیل دهد که نهضتی فراگیر را برای عزت جهان اسلام به پیش می‌برد.

وی در پایان گفت: ایران اسلامی در وضعیت قدرت نظامی وموشکی، و ساخت زیردریایی‌های پیشرفته به جاهای مهمی رسیده و زیردریایی جدیدی که به دست متخصصین نیروهای دریایی ایران ساخته شده است خطری جدی برای ناوهای آمریکا در منطقه محسوب می‌شود. و امیدواریم کشور عزیزمان به توفیقات بیشتری در همه زمینه‌ها دست پیدا کنند.