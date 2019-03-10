به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «فرمان‌های آستان قدس در دوره صفویه» توسط حمیده شهیدی تألیف و در قطع وزیری با شمارگان ۲۰۰ نسخه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی چاپ و منتشر شده است.

این کتاب اثری در حوزه پروانچه‌ها، رقم‌ها و تعلیقچه‌های عصر صفوی است که به دلیل محدود و کم شمار بودن منابع آرشیوی باقی مانده از عصر صفوی، بسیار حائز اهمیت است.

در بخش اول این کتاب با عنوان رهیافتی در اسناد، به پیشینه پژوهش در زمینه احکام و فرمان‌های دوره صفویه می‌پردازد؛ در ادامه و با توجه به اسناد پروانچه، رقم و تعلیقچه موجود در آرشیو مرکز اسناد آستان قدس رضوی، شکل ظاهری و ارزش‌های اطلاعاتی آن‌ها بیان می‌شود و در پایان استنتاج و تحلیلی در مورد هریک از این اسناد، ارائه شده است.

در بخش دوم به تفکیک، اسناد پروانچه، رقم و تعلیقچه موجود در آرشیو، بازنویسی و تحشیه‌نویسی شده است. در این مجموعه، برای سهولت بهره‌گیری پژوهشگران تاریخ، اسناد بر اساس تاریخ صدور، تنظیم شده است.