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۱۹ اسفند ۱۳۹۷، ۱۸:۴۶

کتاب«فرمان‌های آستان قدس رضوی در دوره صفویه» منتشر شد

کتاب«فرمان‌های آستان قدس رضوی در دوره صفویه» منتشر شد

مشهد- کتاب«فرمان‌های آستان قدس رضوی در دوره صفویه» توسط بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «فرمان‌های آستان قدس در دوره صفویه» توسط حمیده شهیدی تألیف و در قطع وزیری با شمارگان ۲۰۰ نسخه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی چاپ و منتشر شده است.

این کتاب اثری در حوزه پروانچه‌ها، رقم‌ها و تعلیقچه‌های عصر صفوی است که به دلیل محدود و کم شمار بودن منابع آرشیوی باقی مانده از عصر صفوی، بسیار حائز اهمیت است.

در بخش اول این کتاب با عنوان رهیافتی در اسناد، به پیشینه پژوهش در زمینه احکام و فرمان‌های دوره صفویه می‌پردازد؛ در ادامه و با توجه به اسناد پروانچه، رقم و تعلیقچه موجود در آرشیو مرکز اسناد آستان قدس رضوی، شکل ظاهری و ارزش‌های اطلاعاتی آن‌ها بیان می‌شود و در پایان استنتاج و تحلیلی در مورد هریک از این اسناد، ارائه شده است.
در بخش دوم به تفکیک، اسناد پروانچه، رقم و تعلیقچه موجود در آرشیو، بازنویسی و تحشیه‌نویسی شده است. در این مجموعه، برای سهولت بهره‌گیری پژوهشگران تاریخ، اسناد بر اساس تاریخ صدور، تنظیم شده است.

کد مطلب 4564548

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