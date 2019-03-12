پای بخش خصوصی به خراسان جنوبی باز شود / اجرایی نشدن مصوبه ۱۵ ساله

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا امیر حسنخانی دوشنبه شب در نشست فعالان اقتصادی خراسان جنوبی با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به تناسب وسعت و جمعیت خراسان جنوبی بیان کرد: تراکم متوسط جمعیت در کشور ۵۰ نفر و در طبس ۱.۲ درصد است.

وی با بیان اینکه با بیان اینکه هر چهار نفر که از استان بروند، یک کیلومتر مربع خالی می‌شود، اظهار کرد: با توجه به اینکه خراسان جنوبی استانی مرزی است، باید نگاهی امنیتی به آن داشت.

امیرحسنخانی با اشاره به وضعیت اقتصادی خانوارهای خراسان جنوبی گفت: بسیاری از جمعیت استان تحت پوشش کمیته امداد بوده و بدون کمک این نهاد، نان شب را هم ندارند.

نماینده مردم فردوس، سرایان، طبس و بشرویه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت راه‌های استان بیان کرد: در حال حاضر هیچ آزاد راهی در استان نداریم.

وی افزود: در مجلس هفتم دوبانده کردن جاده بجستان- فردوس و فردوس- دیهوک تصویب شد و هم اکنون ۱۵ سال از این مصوبه می‌گذرد اما هنوز اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه بشرویه به لحاظ تردد و رفت و آمد به بن بست رسیده است، ادامه داد: به دلیل عرض کم جاده، اتوبوس‌ها انگیزه‌ای برای رفت و آمد در این جاده ندارند.

وی با بیان اینکه در خراسان جنوبی نمی‌توانیم به دولت دلخوش کنیم و باید دست بخش خصوصی را بگیریم، اظهار کرد: اگر پای بخش خصوصی به خراسان جنوبی باز شود، بسیاری از مشکلات مرتفع می‌شود.

نماینده مردم فردوس، سرایان، طبس و بشرویه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در شرایط کنونی در شهرستان سرایان بیشترین نرخ بیکاری و فردوس بیشترین نرخ مهاجرت را دارد.