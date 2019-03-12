افزایش ۲۰ درصدی قیمت خرید تضمینی چغندرقند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مجری طرح چغندرقند با اعلام این خبر گفت: با این افزایش ۲۰ درصدی قیمت هر کیلوگرم چغندرقند بهاره ۳,۷۴۶ ریال و چغندرقند پاییزه به ۳.۶۴۲ ریال رسید.

علیرضا یزدانی افزود: افزایش قیمت خرید تضمینی چغندرقند در راستای حمایت از کشاورزان و به منظور پایداری تولید شکر کشور صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: پرداخت کمک کرایه حمل به ازای هر کیلوگرم چغندرقند تحویلی به مبلغ ۶۱۵ ریال و جایزه ۲ کیلو گرم شکر یا قند و ۲۰ کیلو گرم تفاله خشک به عنوان جایزه تحویل چغندر قند نیز لحاظ شده است.