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۲۱ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۰۱

مجری طرح چغندر قند خبر داد؛

افزایش ۲۰ درصدی قیمت خرید تضمینی چغندرقند

افزایش ۲۰ درصدی قیمت خرید تضمینی چغندرقند

مجری طرح چغندر قند گفت: با پیگیری وزیر جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد، قیمت خرید تضمینی چغندرقند ۲۰ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مجری طرح چغندرقند با اعلام این خبر گفت: با این افزایش ۲۰ درصدی قیمت هر کیلوگرم چغندرقند بهاره ۳,۷۴۶ ریال و چغندرقند پاییزه به ۳.۶۴۲ ریال رسید.

علیرضا یزدانی افزود: افزایش قیمت خرید تضمینی چغندرقند در راستای حمایت از کشاورزان و به منظور پایداری تولید شکر کشور صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: پرداخت کمک کرایه حمل به ازای هر کیلوگرم چغندرقند تحویلی به مبلغ ۶۱۵ ریال و جایزه ۲ کیلو گرم شکر یا قند و ۲۰ کیلو گرم تفاله خشک به عنوان جایزه تحویل چغندر قند نیز لحاظ شده است.

کد مطلب 4566138

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