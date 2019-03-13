به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فلیسیتی هافمن بازیگر سرشناس سریال پرطرفدار «کدبانوهای وامانده» از جمله بازیگرانی بود که دیروز در لس‌آنجلس به دادگاه رفت تا با اتهام خود روبرو شود. او با پرداخت پول، نمره تست ورود به کالج دخترش را بالا برده بود.

وی در نهایت با پرداخت ضمانت ۲۵۰ هزار دلاری از دادگاه بیرون آمد تا نتیجه محاکمه روشن شود.

لوری لاگلین بازیگر «خانه کامل» نیز از دیگر بازیگرانی بود که با این اتهام روبرو شد و ضمانت یک میلیون دلاری داد.

در این پرونده در مجموع ۴۶ نفر به اتهام دادن رشوه برای بالا بردن نمره تست ورودی کالج فرزندانشان به دادگاه فراخوانده شده‌اند. این والدین متهم شده‌اند که از ۲۰۰ هزار دلار تا ۶.۵ میلیون دلار رشوه برای این کار پرداخت کرده‌اند تا فرزندانشان بتوانند وارد دانشگاه‌های برجسته شوند. ۹ مربی کالج نیز که این رشوه را پذیرفته‌اند به دادگاه فراخوانده شده‌اند.

دیوید ممت نمایشنامه‌نویس و کارگردان برجسته آمریکایی که سال‌ها سابقه همکاری و دوستی با فلیسیتی هافمن و همسرش را دارد با نوشتن نامه‌ای هم این والدین و هم دانشگاه‌های برجسته‌ای را که چنین شرایطی را فراهم می‌کنند، سرزنش کرد و سیاست‌های این دانشگاه‌ها را «شوخی تأسف‌بار فساد» خواند.

ممت نوشت فلیسیتی را ۳۵ سال است می‌شناسد و او دانشجو و همکار وی بوده است و در بسیاری از فیلم‌های او بازی کرده و در سه نمایشنامه وی با نقش‌های که برای او نوشته شده بود، به صحنه رفته است.

ممت نوشت: برای این ۲ نفر واقعاً متأسفم. والدین با فکر به آینده فرزندانشان باید بخواهند داوران بهتری باشند.

هافمن سال ۱۹۸۸ برای نخستین بار در برادوی برای نمایشی از ممت با عنوان «سرعت دب اکبر» به صحنه رفت و جایزه اوبی را سال ۱۹۹۵ برای بازی در نمایشی دیگر از ممت با عنوان «نوشته رمزی» دریافت کرد. وی بازیگر «آنارشیست» ممت در سال ۲۰۱۵ هم بود و برای آن جایزه برد.