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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۳۲

پیمان قانع در گفتگو با مهر:

ساخت دکور «دورهمی» آغاز شد/ احتمال آغاز ضبط از ۲۸ اسفند

ساخت دکور «دورهمی» آغاز شد/ احتمال آغاز ضبط از ۲۸ اسفند

پیمان قانع طراح دکور «دورهمی» با اشاره به چند طراحی برای دکور این برنامه بیان کرد که ساخت آن از امروز ۲۲ اسفند آغاز می‌شود.

پیمان قانع طراح دکور برنامه «دورهمی» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طراحی و ساخت دکور این برنامه که قرار است نوروز ۹۸ روی آنتن شبکه نسیم برود، بیان کرد: از امروز چهارشنبه ۲۲ اسفند کارمان را برای ساخت دکور شروع می‌کنیم.

وی ادامه داد: من چند بار پیش از این طراحی‌هایی برای دکور این برنامه انجام داده‌ام اما از آنجایی که خودم را راضی نمی‌کرد، به نتیجه نرسید و با آقای مدیری گفتگوهای بیشتری در این زمینه داشتیم.

قانع توضیح داد: ما بیشتر روی طراحی کار کردیم چون می‌خواستیم دکور امسال به نسبت سری‌های قبل بهتر شود و اکنون به طرحی رسیدم که به نظر خودم خوب شده است.

این طراح دکور اضافه کرد: ما چند بار برای طراحی دکور اتود زدیم و در نهایت به صحنه‌ای رسیدیم که در آن قاب‌هایی از تصاویر مردم ایران را در جایی شبیه به قصر و موزه می‌بینیم.

وی عنوان کرد: یکی از مشکلات ما این بود که دو ستون مزاحم در سالن لوکیشن وجود دارد که کمی ما را درگیر کرده بود و به تازگی این مشکل هم حل شده است.

قانع در پایان درباره اینکه ساخت این دکور چند روز زمان می‌برد، گفت: من در تلویزیون به اورژانس معروف هستم! ولی طی قراری که با آقای مدیری و مصطفی احمدی تهیه‌کننده داریم ۲۶ و ۲۷ اسفند ساخت دکور تمام می‌شود، ۲۸ اسفند هم نورپردازی می‌کنیم تا وارد ضبط برنامه شویم. هرچند آقای مدیری درگیر تصویربرداری سریال «هیولا» است و باید با آفیش سریال به صحنه «دورهمی» بیاید.

کد مطلب 4566909
عطیه موذن

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