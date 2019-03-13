ساخت دکور «دورهمی» آغاز شد/ احتمال آغاز ضبط از ۲۸ اسفند

پیمان قانع طراح دکور برنامه «دورهمی» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طراحی و ساخت دکور این برنامه که قرار است نوروز ۹۸ روی آنتن شبکه نسیم برود، بیان کرد: از امروز چهارشنبه ۲۲ اسفند کارمان را برای ساخت دکور شروع می‌کنیم.

وی ادامه داد: من چند بار پیش از این طراحی‌هایی برای دکور این برنامه انجام داده‌ام اما از آنجایی که خودم را راضی نمی‌کرد، به نتیجه نرسید و با آقای مدیری گفتگوهای بیشتری در این زمینه داشتیم.

قانع توضیح داد: ما بیشتر روی طراحی کار کردیم چون می‌خواستیم دکور امسال به نسبت سری‌های قبل بهتر شود و اکنون به طرحی رسیدم که به نظر خودم خوب شده است.

این طراح دکور اضافه کرد: ما چند بار برای طراحی دکور اتود زدیم و در نهایت به صحنه‌ای رسیدیم که در آن قاب‌هایی از تصاویر مردم ایران را در جایی شبیه به قصر و موزه می‌بینیم.

وی عنوان کرد: یکی از مشکلات ما این بود که دو ستون مزاحم در سالن لوکیشن وجود دارد که کمی ما را درگیر کرده بود و به تازگی این مشکل هم حل شده است.

قانع در پایان درباره اینکه ساخت این دکور چند روز زمان می‌برد، گفت: من در تلویزیون به اورژانس معروف هستم! ولی طی قراری که با آقای مدیری و مصطفی احمدی تهیه‌کننده داریم ۲۶ و ۲۷ اسفند ساخت دکور تمام می‌شود، ۲۸ اسفند هم نورپردازی می‌کنیم تا وارد ضبط برنامه شویم. هرچند آقای مدیری درگیر تصویربرداری سریال «هیولا» است و باید با آفیش سریال به صحنه «دورهمی» بیاید.