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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۴۸

اپلیکیشنی که تصاویر را برای نابینایان توضیح می دهد

اپلیکیشنی که تصاویر را برای نابینایان توضیح می دهد

آپدیت اپلیکیشن مایکروسافت برای افراد نابینا قابلیت جدیدی فراهم کرده است. کاربر می تواند با ضربه روی عکس توصیفی از اشیا و وضعیت آن دریافت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اپلیکیشین Seeing AI شرکت مایکروسافت برای نابینا و کم بینا ساخته شده است.

این شرکت نسخه iOS این اپلیکیشن را با گزینه‌ای برای بررسی تصاویر به وسیله لمس آنها آپدیت کرده است.

کافی است کاربر با انگشت روی تصویر ضربه بزند و توصیفی از اشیا موجود در صحنه عکس و همچنین وضعیت مکانی آنها دریافت می‌کند.

کاربر می‌تواند توصیف‌های مربوط به عکس‌ها را در بخش Sceneاین اپلیکیشن دریافت کند. البته این قابلیت برای تصاویری ارائه می‌شود که در بخش camera roll دوربین و اپلیکیشن های دیگر دستگاه، موجود است.

کد مطلب 4566980

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