برگزاری مسابقه اسکی هنرمندان در پیست غیر استاندارد شمشک

به گزارش خبرنگار مهر، پیست اسکی شمشک که پس از مدت‌ها تعطیلی علیرغم مشکلات جدی در بحث استاندارد سازی بازگشایی شده بود روز گذشته میزبان برگزاری رقابت هنرمندان در پیست مهتاب (فاقد مجوز و استاندارد) بود.

این در حالی است که شنیده می‌شود بهره بردار جدید پیست شمشک که با امضای تعهد نامه‌ای قول رفع مشکلات و موارد عدم انطباق و همچنین عدم بهره برداری از دستگاه‌های بالابر را داده بود در مسیر مهتاب شمشک اقدام به بلیط فروشی و استفاده عمومی از مسیر تله سیژ می‌کند.

البته همانطور که عنوان شد موضوع تنها به بهره برداری عمومی ختم نشد و روز گذشته مسابقه‌ای تحت عنوان هنرمندان در همین مسیر دستگاه پلمپ شده شمشک بدون حضور هیچ مقام مسئولی برگزار شد.

نکته قابل تأمل و سوال بر انگیز در این رقابت بهره برداری بی سر و صدا از تله سیژ گازوییلی (مهتاب) بود. با توجه به اعلان اداره استاندارد مبنی بر خطرناک بودن بهره برداری این تله سیژ و پلمپ موتور آن، جای خالی یک ناظر بر بازگشایی و بهره برداری پیست‌های اسکی همچنان به شدت احساس می‌شود.

خواه این ناظر شرکت توسعه و نگه داری اماکن ورزشی یا سازمان استانداردسازی باشد خواه فدراسیون اسکی و خواه اداره کل ورزش و جوانان استان تهران. آنچه مهم است بازی با جان مردم و احتمال وقوع فاجعه‌هایی جبران ناپذیر در پیست‌های اسکی است.