به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، تورج دهقانی با اشاره به اینکه میادین مشترک غرب کارون، همان میدانی است که قرار بود شرکت فرانسوی توتال کار توسعه بخشی از آن را انجام دهد، گفت: در طی سال‌های گذشته، مذاکره‌های خوبی با شرکت‌های مختلف انجام شد و در مقاطعی، کار تا مرحله انعقاد قرارداد و حتی مقدمات انعقاد قرارداد پیش رفت؛ اما متأسفانه اعمال تحریم‌های آمریکا و شرایط ایجاد شده، مانع انجام کار شد.

وی افزود: با وجود این شرایط و متوقف شدن ادامه فعالیت شرکت توتال و دیگر شرکت‌های خارجی در میادین غرب کارون، اما روند توسعه این میادین هیچگاه متوقف نمانده و نخواهد ماند.

دهقانی افزود: پس از متوقف شدن فعالیت شرکت‌های خارجی، وزارت نفت با تکیه بر توان شرکت‌های داخلی، ظرفیت برداشت از این میادین را توسعه داد و در سال ۹۷ روزانه ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام از این میادین، استخراج شد که این میزان در مقایسه با سال ۹۶، معادل ۵۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

دهقانی با بیان اینکه از محل فروش نفت برداشت شده از میادین غرب کارون، سالانه ۸ تا ۹ میلیارد دلار درآمد عاید کشور می‌شود، گفت: با برنامه ریزی‌های انجام شده و با تکمیل برخی فازهای توسعه در دست اجرا، ظرفیت برداشت از این میادین در سال آینده، به ۴۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، با بیان اینکه توسعه میادین مشترک غرب کارون از جانب شرکت‌های ایرانی در دست اجرا است، گفت: در زمینه توسعه میادین نفتی، توانمندی اجرا در داخل وجود دارد و بسته به ظرفیت‌های مالی و اقتصادی کشور می‌توان در این زمینه، برنامه ریزی کرد.

وی تاکید کرد: حتی اگر روزی پیمانکاران و شرکت‌های خارجی به صنعت نفت ایران بازگردند، باید خیلی از فعالیت‌های خود را به پیمانکاران ایرانی واگذار کنند.

دهقانی با بیان اینکه در برخی موارد مانند مدیریت مخزن، ازدیاد برداشت و برخی فناوری‌های جدید، شرکت‌های خارجی به روز تر هستند گفت: با این حال در زمینه توسعه میادین و برداشت طبیعی از آن‌ها شرکت‌ها و پیمانکاران داخلی، توانمندی‌های بالایی دارند و در این زمینه به خودکفایی رسیده ایم.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، درباره ساخت مخازن نفتی در بندر جاسک هم گفت: قرارداد ساخت این مخازن با یک شرکت ایرانی منعقد شده و امیدواریم تا سال ۹۹ این مخازن به بهره برداری برسد.

وی میزان ظرفیت این مخازن را ۲۰ میلیون بشکه اعلام کرد و افزود: احداث این مخازن در منطقه محروم جاسک، کمک شایانی به توسعه این منطقه خواهد کرد.

به گزارش مهر، میادین نفتی غرب کارون در دشت آبادان واقع شده و با عراق هم‌مرز است و طبق آخرین بررسی‌ها میزان نفت درجای غرب کارون ۶۷ میلیارد بشکه است که بخش زیادی از آن را، نفت سنگین تشکیل می‌دهد.